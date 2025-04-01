Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 1 апреля

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов

01 апреля 2025, 07:30, ИА Амител

Пробка / Фото: Ignat Kushanrev / unsplash.com

Утром 1 апреля на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Змеиногорский и Южный тракты

Этим утром пробка сковала Змеиногорский тракт от СНТ "Солнечный" до строящейся развязки. На Южном тракте движение затруднено от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор.

Павловский тракт

Здесь водителям придется постоять от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Попова.

Матросова, Северо-Западная

На ул. Матросова затор образовался от ул. Юрина до ул. Бехтерева. Ул. Северо-Западная скована от ул. 80-й Гвардейской Дивизии до пр. Ленина.

Также большие пробки наблюдаются на следующих участках дорог: