Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 1 апреля
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов
01 апреля 2025, 07:30, ИА Амител
Утром 1 апреля на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром пробка сковала Змеиногорский тракт от СНТ "Солнечный" до строящейся развязки. На Южном тракте движение затруднено от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор.
Здесь водителям придется постоять от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Попова.
На ул. Матросова затор образовался от ул. Юрина до ул. Бехтерева. Ул. Северо-Западная скована от ул. 80-й Гвардейской Дивизии до пр. Ленина.
Также большие пробки наблюдаются на следующих участках дорог:
- ул. Кутузова;
- ул. Власихинская – от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца;
- ул. Советской Армии – от пр. Строителей до пр. Коммунаров;
- пересечение пр. Красноармейского с пр. Строителей;
- пересечение пр. Космонавтов с ул. Попова.
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