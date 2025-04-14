Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 14 апреля

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

14 апреля 2025, 07:45, ИА Амител

Пробка / Фото: Roger Victorino / unsplash.com

Утром 14 апреля на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт, Власихинская

Утро понедельника для барнаульцев началось с пробки на Павловском тракте, которая протянулась от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также затронула пересечение с ул. Попова. Заторы также не обошли стороной ул. Власихинскую. Здесь водителям придется постоять от шоссе Ленточный Бор до ТЦ "Волна".

Матросова, Северо-Западная

Движение на ул. Матросова затруднено от ул. Юрина ул. Бехтерева. Ул. Северо-Западная скована от ул. Гущина до пр. Ленина.

Змеиногорский и Южный тракты

Змеиногорский тракт большая пробка сковала на участке от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. На Южном тракте движение транспорта замедлено от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор.

Помимо этого, заторы наблюдаются на следующих участках дорог: