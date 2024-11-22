Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 22 ноября?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на 8 баллов

22 ноября 2024, 07:51, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 22 ноября на дорогах Барнаула образовались восьмибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Павловский тракт

На Павловском тракте этим утром пробка растянулась от малаховского кольца до Фурманова. Также движение затруднено на проспекте Строителей перед ТЦ Galaxy в сторону центра и на Советской Армии.

Северо-Западная и Матросова

На Северо-Западной движение сковано на участке от Юрина до пересечения с проспектом Ленина. На Матросова ситуация не лучше: там затор тянется от Юрина до Бехтерева.

Ленина

На Ленина большое скопление машин – от самого начала путепровода до площади Октября.

Власихинская

На Власихинской также ничего нового: пробка от Шумакова до Попова и за кладбищем в районе частного сектора.

Кутузова

Быстро проскочить в центр не получится сегодня утром и по объездной: на Кутузова – двухкилометровый затор.

Змеиногорский и Южный

Здесь много машин собралось в районе строящейся развязки. На Змеиногорском, в том числе, затор наблюдается от института Лисавенко до базы "Динамо".