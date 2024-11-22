Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 22 ноября?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на 8 баллов
22 ноября 2024, 07:51, ИА Амител
Утром 22 ноября на дорогах Барнаула образовались восьмибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Павловский тракт
На Павловском тракте этим утром пробка растянулась от малаховского кольца до Фурманова. Также движение затруднено на проспекте Строителей перед ТЦ Galaxy в сторону центра и на Советской Армии.
Северо-Западная и Матросова
На Северо-Западной движение сковано на участке от Юрина до пересечения с проспектом Ленина. На Матросова ситуация не лучше: там затор тянется от Юрина до Бехтерева.
Ленина
На Ленина большое скопление машин – от самого начала путепровода до площади Октября.
Власихинская
На Власихинской также ничего нового: пробка от Шумакова до Попова и за кладбищем в районе частного сектора.
Кутузова
Быстро проскочить в центр не получится сегодня утром и по объездной: на Кутузова – двухкилометровый затор.
Змеиногорский и Южный
Здесь много машин собралось в районе строящейся развязки. На Змеиногорском, в том числе, затор наблюдается от института Лисавенко до базы "Динамо".
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