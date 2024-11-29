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Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 29 ноября?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на 8 баллов

29 ноября 2024, 08:00, ИА Амител

Пробка / Фото: Stabel Webel / unsplash.com
Пробка / Фото: Stabel Webel / unsplash.com

Утром 29 ноября на дорогах Барнаула образовались 8-балльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Пробки в Барнауле утром 29 ноября / 2ГИС

Самые крупные заторы этим утром наблюдаются:

  • на Павловском тракте – в районе Попова и от Малахова до Фурманова;
  • на Власихинской – от Шумакова до Попова, от Шумакова до Лазурной и в районе частного сектора;
  • на Кутузова – до улицы Гоголя;
  • на Змеиногорском и Южном трактах – у будущей развязки и от института Лисавенко до базы "Динамо";
  • на Ленина – от путепровода перед Новым рынком до площади Октября.

Также пробки зафиксированы на Матросова, Северо-Западной, Советской Армии, Юрина, Малахова, Георгия Исакова и других улицах.

Барнаул Пробки

Комментарии 1

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Катя

10:36:14 29-11-2024

Вот наглядная Карта "проблемных мест" в Барнауле.
Которую нужно применить при решении проблем в проектировании дорог.

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