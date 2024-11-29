Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 29 ноября?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на 8 баллов

29 ноября 2024, 08:00, ИА Амител

Пробка / Фото: Stabel Webel / unsplash.com

Утром 29 ноября на дорогах Барнаула образовались 8-балльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Пробки в Барнауле утром 29 ноября / 2ГИС

Самые крупные заторы этим утром наблюдаются:

на Павловском тракте – в районе Попова и от Малахова до Фурманова;

на Власихинской – от Шумакова до Попова, от Шумакова до Лазурной и в районе частного сектора;

на Кутузова – до улицы Гоголя;

на Змеиногорском и Южном трактах – у будущей развязки и от института Лисавенко до базы "Динамо";

на Ленина – от путепровода перед Новым рынком до площади Октября.

Также пробки зафиксированы на Матросова, Северо-Западной, Советской Армии, Юрина, Малахова, Георгия Исакова и других улицах.