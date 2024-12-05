Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 5 декабря?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов
05 декабря 2024, 07:30, ИА Амител
Утром 5 декабря на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
В этой части города все без изменений: утренние пробки сковали движение на пересечении Павловского тракта с ул. Власихинской, ул. Советской Армии и ул. Попова.
Здесь крупные заторы образовались на пересечении с ул. Челюскинцев и пр. Красноармейским.
На ул. Юрина движение транспорта снова затруднено у Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Северо-Западной. Пробка по ул. Матросова растянулась почти на километр: от ул. Юрина до ул. Главной. На ул. Северо-Западной затор снова сковал пересечение с пр. Ленина.
Также этим утром автомобильные пробки образовались на следующих улицах города:
- ул. Кутузова;
- пересечение ул. Трактовой с ул. Дальней и пересечение ул. Дальней с ул. Новосибирской;
- Южный тракт от пересечения с ул. Герцена до остановки общественного транспорта "1-й Сибирский садовод";
- Змеиногорский тракт – у строящейся развязки.
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