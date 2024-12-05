Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 5 декабря?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

05 декабря 2024, 07:30, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 5 декабря на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт

В этой части города все без изменений: утренние пробки сковали движение на пересечении Павловского тракта с ул. Власихинской, ул. Советской Армии и ул. Попова.

Строителей

Здесь крупные заторы образовались на пересечении с ул. Челюскинцев и пр. Красноармейским.

Юрина, Матросова, Северо-Западная

На ул. Юрина движение транспорта снова затруднено у Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Северо-Западной. Пробка по ул. Матросова растянулась почти на километр: от ул. Юрина до ул. Главной. На ул. Северо-Западной затор снова сковал пересечение с пр. Ленина.

Также этим утром автомобильные пробки образовались на следующих улицах города: