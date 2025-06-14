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На Алтае девочка перевела мошенникам 158 тысяч рублей в надежде на бонусы в мобильной игре

Полицейские возбудили уголовное дело

14 июня 2025, 18:35, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Мошенники обманули дочь 47-летней жительницы Горно-Алтайска и украли со счета горожанки 158,4 тысячи рублей, сообщили в МВД Республики Алтай.

Девочка состояла в сообществе поклонников популярной мобильной игры и в один момент вступила в переписку с якобы игровым блогером.

Незнакомка предложила ребенку "эксклюзивные игровые бонусы" в обмен на выполнение определенных действий, и школьница согласилась.

"Под предлогом получения виртуальных ценностей аферистка убедила девочку взять телефон у мамы, войти в мобильное банковское приложение, и совершить переводы денежных средств на указанные счета. Кроме того, в разговоре мошенница пригрозила юной геймерше, что у ее матери возникнут финансовые проблемы, если она не выполнит ее требования", – рассказали в полиции.

Вскоре мать обманутой девочки увидела в приложении банка списания на 158 477 рублей, после чего обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Мошенники Республика Алтай

Комментарии 2

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ВВП

18:52:13 14-06-2025

С сожалением пишу, урок на будущее оплачен, возможно усвоит она и ближайшие сверстники. А если нет, то кто кому злобный Буратино.

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Гость

17:09:26 15-06-2025

та-акс. а как же запрет на переводы банками свыше 15 000? врут? и потом - поставьте на свою карту ограничение на перевод-то!! ну установите, например, стандартные ваши траты, 10 000 руб за продукты. Безопасность в ваших руках!

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