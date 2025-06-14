На Алтае девочка перевела мошенникам 158 тысяч рублей в надежде на бонусы в мобильной игре

Полицейские возбудили уголовное дело

14 июня 2025, 18:35, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Мошенники обманули дочь 47-летней жительницы Горно-Алтайска и украли со счета горожанки 158,4 тысячи рублей, сообщили в МВД Республики Алтай.

Девочка состояла в сообществе поклонников популярной мобильной игры и в один момент вступила в переписку с якобы игровым блогером.

Незнакомка предложила ребенку "эксклюзивные игровые бонусы" в обмен на выполнение определенных действий, и школьница согласилась.

"Под предлогом получения виртуальных ценностей аферистка убедила девочку взять телефон у мамы, войти в мобильное банковское приложение, и совершить переводы денежных средств на указанные счета. Кроме того, в разговоре мошенница пригрозила юной геймерше, что у ее матери возникнут финансовые проблемы, если она не выполнит ее требования", – рассказали в полиции.

Вскоре мать обманутой девочки увидела в приложении банка списания на 158 477 рублей, после чего обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.