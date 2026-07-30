Турист из Карелии погиб в Дагестане возле гостевого дома

Возбуждено уголовное дело

30 июля 2026, 23:57, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Турист из Карелии погиб во время отдыха в Гергебильском районе Дагестана, пишет karelinform.ru.

"Мужчина сорвался со склона возле гостевого дома, был госпитализирован и позже умер", - пишут РИА Новости.

В СК уточнили, что гостевые дома находились рядом с обрывом, а территория не была освещена и оборудована защитным ограждением.

Погибший отдыхал в составе туристической группы. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.