Туриста из России укусила ядовитая мурена на пляже в Хургаде

Очевидцы происшествия оперативно помогли жертве опасного морского обитателя

23 декабря 2025, 17:40, ИА Амител

В египетском курортном городе Хургада произошел инцидент с участием российского туриста: мужчина пострадал от укуса мурены во время отдыха на пляже отеля. Об этом сообщает Telegram‑канал Shot.

Очевидцы происшествия оперативно отреагировали: они вызвали медиков, которые оказали первую помощь и доставили пострадавшего в больницу.

Укусы этих рыб представляют серьезную опасность, ведь они оставляют глубокие рваные раны и могут привести к воспалению, если в рану попадет ядовитая кровь мурены. Текущее состояние пострадавшего туриста не уточняется.

После инцидента хищника выловили, временно поместили в пакет, а затем выпустили в открытое море. Специалисты напоминают: обычно мурены не нападают на людей – случаи агрессии редки и часто связаны с непреднамеренным беспокойством со стороны человека.

Ранее аналогичный инцидент произошел на Мальдивах: там акула напала на несовершеннолетнюю гражданку России. Девушка получила травму, но после перевязки ее отпустили из медучреждения. По словам пострадавшей, она строго следовала всем инструкциям, полученным перед заплывом, однако это не предотвратило нападение.

