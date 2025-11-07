Акула покусала несовершеннолетнюю российскую туристку во время снорклинга на Мальдивах
Пострадавшей потребовалась только перевязка
07 ноября 2025, 16:15, ИА Амител
На Мальдивах акула напала на 15-летнюю российскую туристку во время подводного плавания с маской. Инцидент произошел у острова Тодду, сообщает "Shot Проверка".
Девочка вместе с матерью участвовала в популярном среди туристов снорклинге – плавании среди мант и акул-нянек. Перед погружением инструкторы предупредили участников держать руки вдоль тела и сжимать пальцы в кулак, чтобы избежать укусов, однако эти меры не помогли.
По словам очевидцев, акула подплыла слишком близко и "всосала" руку девочки, оставив укушенную рану. К счастью, нападение обошлось без серьезных последствий: пострадавшей потребовалась только перевязка, после чего ее состояние признали удовлетворительным.
Ранее нашествие акул напугало отдыхающих в Египте россиян. Сразу несколько пляжей закрыли после того, как хищники подплыли слишком близко к берегу. Отдыхающие рассказали, что акул заметили у Хургады и Макади. Доступ к воде ограничивали у десяти отелей, в том числе пятизвездочных.
21:20:16 08-11-2025
сколько раз плавала на Маливах - никакой агрессии от животных. акулы там размером маленькие, манта и то больше или мурена. Эта девченка скорее всего полезла руками к акуле и она ее попробовала. гиды все на английском обычно дают инструкции и многие колхозаны не владеющие языком НЕ ПОНИМАЮТ инструкций!!