Акула покусала несовершеннолетнюю российскую туристку во время снорклинга на Мальдивах

Пострадавшей потребовалась только перевязка

07 ноября 2025, 16:15, ИА Амител

Последствия нападения акулы / Фото: "Shot Проверка"

На Мальдивах акула напала на 15-летнюю российскую туристку во время подводного плавания с маской. Инцидент произошел у острова Тодду, сообщает "Shot Проверка".

Девочка вместе с матерью участвовала в популярном среди туристов снорклинге – плавании среди мант и акул-нянек. Перед погружением инструкторы предупредили участников держать руки вдоль тела и сжимать пальцы в кулак, чтобы избежать укусов, однако эти меры не помогли.

По словам очевидцев, акула подплыла слишком близко и "всосала" руку девочки, оставив укушенную рану. К счастью, нападение обошлось без серьезных последствий: пострадавшей потребовалась только перевязка, после чего ее состояние признали удовлетворительным.

Ранее нашествие акул напугало отдыхающих в Египте россиян. Сразу несколько пляжей закрыли после того, как хищники подплыли слишком близко к берегу. Отдыхающие рассказали, что акул заметили у Хургады и Макади. Доступ к воде ограничивали у десяти отелей, в том числе пятизвездочных.