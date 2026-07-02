Туристы постоянно крадут дорожный указатель в алтайском поселке Правда в качестве сувенира
Каждый новый знак обходится более чем в 11 тысяч рублей
02 июля 2026, 13:10, ИА Амител
В поселке Правда Первомайского района сложилась необычная проблема — неизвестные регулярно похищают дорожный указатель с названием населенного пункта.
Как рассказали местные жители "Вестям Алтая", едва табличка появляется на въезде, ее почти сразу скручивают и увозят. Вероятнее всего, виновниками оказываются туристы, которые едут отдыхать на Правдинское водохранилище и забирают указатель как сувенир на память.
Каждая новая установка знака обходится бюджету более чем в 11 тысяч рублей — при этом сама табличка стоит порядка 5–7 тысяч. В полиции Первомайского района пояснили, что по действующим правилам утраченный указатель обязаны восстановить в течение двух суток. Инспектор дорожного надзора пообещал выдать соответствующее предписание дорожно‑строительному управлению.
С похожей бедой столкнулись и в других регионах. Например, в селе Лох Саратовской области табличку с названием скручивали больше 20 раз. Чтобы остановить похищения, местные власти пошли на нестандартные меры: установили камеры видеонаблюдения и вмонтировали в указатель GPS‑датчик.
Стоит отметить, что в Алтайском крае немало населенных пунктов с запоминающимися названиями, среди них, к примеру, поселок Труд.
13:12:58 02-07-2026
11 тысяч? Он золотой чтоли?
13:14:48 02-07-2026
Гость (13:12:58 02-07-2026) 11 тысяч? Он золотой чтоли?... давненько ты походу золото не покупал
13:20:55 02-07-2026
Гость (13:12:58 02-07-2026) 11 тысяч? Он золотой чтоли?...
Золото сейчас торгуют 10 тыс за 1 грамм
13:33:43 02-07-2026
Гость (13:20:55 02-07-2026) Золото сейчас торгуют 10 тыс за 1 грамм... на бирже, да, в сбербанке +2 тысячи сверху, если слиток
13:13:54 02-07-2026
серп и молот, орлеан, глядень тоже прикольное, постоянно подправляют
13:14:57 02-07-2026
гость (13:13:54 02-07-2026) серп и молот, орлеан, глядень тоже прикольное, постоянно под... а Караси чем не нравится?
13:17:07 02-07-2026
Гость (13:14:57 02-07-2026) а Караси чем не нравится?... ни чем, не рыбак. мне больше глядень нравится🤣🤣🤣
23:56:30 02-07-2026
Гость (13:17:07 02-07-2026) ни чем, не рыбак. мне больше глядень нравится🤣🤣🤣... А Фунтики?
13:16:27 02-07-2026
Одного поймать, выпороть и показать по телику выпоротую жопь на весь край - сразу как рукой снимет
13:18:27 02-07-2026
Гость (13:16:27 02-07-2026) Одного поймать, выпороть и показать по телику выпоротую жопь... рукой и снимает🤣🤣🤣
13:19:49 02-07-2026
Гость (13:16:27 02-07-2026) Одного поймать, выпороть и показать по телику выпоротую жопь...
В вдруг кого-то заинтересует?
13:27:14 02-07-2026
нашли проблему.
поставить рядом с указателей ларёк.
и продавать желающим за 1.1 т.р./табличку.
польза и выгода.
с документами и печатью дороже.
13:27:29 02-07-2026
подвести ток и все
13:41:45 02-07-2026
А можно выйти на торги? готов такие знаки устанавливать , скажем по 9500р ))) куда обратиться? )
За 100к готов разработать конструкцию, которая не позволит красть и решит раз и навсегда проблему.
13:58:21 02-07-2026
Гость (13:41:45 02-07-2026) А можно выйти на торги? готов такие знаки устанавливать , ск... за 9500 с установкой? ну ты и фантазер. Ознакомься сначала с требованиями к дорожным знакам.
14:16:52 02-07-2026
так там только табличку, ценник 11 тысяч видимо вместе со столбом и его установкой, а тут только табличку прикрутить
14:17:32 02-07-2026
Покрышку от грузовика прикрутить к столбу. На ней название села краской. На все уйдет не больше 100 руб. Не благодарите...
14:24:26 02-07-2026
Гость (14:17:32 02-07-2026) Покрышку от грузовика прикрутить к столбу. На ней название с... К сожалению, нет такого знака в ПДД...
15:55:49 02-07-2026
Правду украсть нельзя - её нет!
16:27:11 02-07-2026
А Правдинское водохранилище на месте? Не слышно про него в списках пляжей.
16:36:09 02-07-2026
Гость (16:27:11 02-07-2026) А Правдинское водохранилище на месте? Не слышно про него в с... А куда оно денется? Вот только пляжа официального на нем нет.
20:30:39 02-07-2026
В Шерегеш когда едешь, по дороге есть поселок Учулен. Там тоже постоянно развлекуха у катающихся) Буквы У, туристы постоянно краской закрашивают, причем в обоих направлениях.