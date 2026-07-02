Туристы постоянно крадут дорожный указатель в алтайском поселке Правда в качестве сувенира

Каждый новый знак обходится более чем в 11 тысяч рублей

02 июля 2026, 13:10, ИА Амител

Дорожный знак в поселке Правда Алтайского края / Фото: сгенерировано ИИ Яндекс / amic.ru

В поселке Правда Первомайского района сложилась необычная проблема — неизвестные регулярно похищают дорожный указатель с названием населенного пункта.

Как рассказали местные жители "Вестям Алтая", едва табличка появляется на въезде, ее почти сразу скручивают и увозят. Вероятнее всего, виновниками оказываются туристы, которые едут отдыхать на Правдинское водохранилище и забирают указатель как сувенир на память.

Каждая новая установка знака обходится бюджету более чем в 11 тысяч рублей — при этом сама табличка стоит порядка 5–7 тысяч. В полиции Первомайского района пояснили, что по действующим правилам утраченный указатель обязаны восстановить в течение двух суток. Инспектор дорожного надзора пообещал выдать соответствующее предписание дорожно‑строительному управлению.

С похожей бедой столкнулись и в других регионах. Например, в селе Лох Саратовской области табличку с названием скручивали больше 20 раз. Чтобы остановить похищения, местные власти пошли на нестандартные меры: установили камеры видеонаблюдения и вмонтировали в указатель GPS‑датчик.

Стоит отметить, что в Алтайском крае немало населенных пунктов с запоминающимися названиями, среди них, к примеру, поселок Труд.