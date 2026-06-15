Россиянам разъяснили условия получения знака "Инвалид" для установки на автомобиле
За незаконную установку предусмотрен штраф 5 тысяч рублей с конфискацией знака
15 июня 2026, 16:57, ИА Амител
Знак "Инвалид" на автомобиле — это не просто опознавательный, а важный элемент, предоставляющий определенные привилегии на дороге, рассказал депутат Госдумы Каплан Панеш в интервью RT.
«Получение знака возможно только при соблюдении условий. Незаконное использование влечет штраф. Льготы распространяются на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и водителей, перевозящих их. Для инвалидов III группы льготы доступны при наличии ограничений в передвижении и регистрации автомобиля в Федеральном реестре инвалидов», — пояснил парламентарий.
Знак "Инвалид" позволяет бесплатно парковаться на специальных местах, останавливаться в зонах с запрещающими знаками, проезжать под знаком "Движение запрещено", если есть соответствующая табличка, и не платить за парковку на муниципальных стоянках по всей России.
«Чтобы воспользоваться льготами, автомобиль должен быть зарегистрирован в реестре и иметь знак. Инвалид должен находиться в салоне. С 1 марта 2026 года бумажные разрешения больше не нужны: достаточно подать заявление через портал "Госуслуги", указав данные автомобиля. Решение о регистрации будет принято за 15 минут. Уведомление и знак появятся в личном кабинете. Один человек может оформить льготную парковку только на один автомобиль», — уточнил Панеш.
Знак следует размещать на лобовом или заднем стекле.
Штраф за отсутствие знака при регистрации автомобиля в реестре не предусмотрен. Однако для удобства других водителей его установка рекомендуется. Льготы действуют до окончания срока инвалидности. За парковку без оснований на месте для инвалидов предусмотрен штраф в пять тысяч рублей. За незаконную установку знака тоже штраф пять тысяч рублей и его изъятие. Инспектор ГИБДД может проверить документы, подтверждающие инвалидность. Если в автомобиле находится пассажир-инвалид, льготы сохраняются. В противном случае знак лучше снять, посоветовал депутат.
При смене автомобиля нужно подавать новую заявку через "Госуслуги".
«Разрешения, выданные до 1 марта 2026 года, будут действительны до этой даты. С 2026 года региональные льготы, такие как бесплатный проезд по платным дорогам, станут доступны только через электронный реестр. Бумажные справки принимать не будут. Знак "Инвалид" необходим многим людям», — подытожил Панеш.
22:13:13 15-06-2026
По достижении возраста в 75 лет всем водителям нужно выдавать такой знак. В таком возрасте уже здоровых нет.
06:35:29 16-06-2026
Смотрю на машины на инвалидных парковках и по-хорошему завидую "инвалидам", что они могут позволить себе машины намного дороже тех, что стоят на обычных местах.
17:27:08 01-07-2026
Гость (06:35:29 16-06-2026) Смотрю на машины на инвалидных парковках и по-хорошему завид... Хочешь я тебе свою недешевую машину отдам,но вместе с инвалидностью?
10:20:53 16-06-2026
"Если в автомобиле находится пассажир-инвалид, льготы сохраняются. В противном случае знак лучше снять, посоветовал депутат." - вот же неугомонный. Привёз инвалида и сопроводил. Обратно едешь без инвалида. Нарушений нет. Все так делают, вписывают инвалида, паркуются где хотят, и отмазываются при наезде.