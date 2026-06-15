За незаконную установку предусмотрен штраф 5 тысяч рублей с конфискацией знака

15 июня 2026, 16:57, ИА Амител

Знак "Инвалид" / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Знак "Инвалид" на автомобиле — это не просто опознавательный, а важный элемент, предоставляющий определенные привилегии на дороге, рассказал депутат Госдумы Каплан Панеш в интервью RT.

«Получение знака возможно только при соблюдении условий. Незаконное использование влечет штраф. Льготы распространяются на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и водителей, перевозящих их. Для инвалидов III группы льготы доступны при наличии ограничений в передвижении и регистрации автомобиля в Федеральном реестре инвалидов», — пояснил парламентарий.

Знак "Инвалид" позволяет бесплатно парковаться на специальных местах, останавливаться в зонах с запрещающими знаками, проезжать под знаком "Движение запрещено", если есть соответствующая табличка, и не платить за парковку на муниципальных стоянках по всей России.

«Чтобы воспользоваться льготами, автомобиль должен быть зарегистрирован в реестре и иметь знак. Инвалид должен находиться в салоне. С 1 марта 2026 года бумажные разрешения больше не нужны: достаточно подать заявление через портал "Госуслуги", указав данные автомобиля. Решение о регистрации будет принято за 15 минут. Уведомление и знак появятся в личном кабинете. Один человек может оформить льготную парковку только на один автомобиль», — уточнил Панеш.

Знак следует размещать на лобовом или заднем стекле.

Штраф за отсутствие знака при регистрации автомобиля в реестре не предусмотрен. Однако для удобства других водителей его установка рекомендуется. Льготы действуют до окончания срока инвалидности. За парковку без оснований на месте для инвалидов предусмотрен штраф в пять тысяч рублей. За незаконную установку знака тоже штраф пять тысяч рублей и его изъятие. Инспектор ГИБДД может проверить документы, подтверждающие инвалидность. Если в автомобиле находится пассажир-инвалид, льготы сохраняются. В противном случае знак лучше снять, посоветовал депутат.

При смене автомобиля нужно подавать новую заявку через "Госуслуги".