Алтайские курорты претендуют на премию «Горы России»

Представители Алтайского края претендуют на получение премии «Горы России». Награду получают лучшие горнолыжные курорты страны, уточняет ТАСС.

Всего из Сибири организаторы получили 27 заявок, среди которых здравницы Белокурихи, Всесезонный курорт «Манжерок» в Республике Алтай, гостиница «Артыбаш» на ГЛК «Телецкий» и некоторые другие.

Организаторы подготовили для конкурсантов 29 номинаций. В частности «Лучший горнолыжный курорт России», «Лучший горнолыжный отель», «Самый событийный горнолыжный курорт».

Голосование закончится 15 октября.