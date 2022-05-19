Россиянам, которые собираются отдыхать внутри страны, предлагают на неделю увеличить отпуск

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил на неделю продлевать отпуск тем, кто выбирает отдых в России. Об этом сообщает РИА Новости.

«По закону у нас есть официально 28 дней для отдыха. Мы предлагаем добавить неделю к этому количеству для тех, кто отдыхает в РФ», — сказал депутат.

По его мнению, подобная мера поддержит не только внутренний туризм, но и самих граждан.

Согласно предложению, неделю отпуска могут получить те, кто не менее двух недель провёл на курортах России. При этом россиянам нужно будет подтвердить, что они отдыхали внутри страны.

Депутат уверен в том, что его инициатива позволит российским курортам составить конкуренцию государствам, которые россияне чаще выбирают для отпуска.

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