В отелях Турции начнут принимать карты «Мир»

Россия и Турция договорились о начале приёма карт платёжной системы «Мир» в отелях страны. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.

Как отмечает ТАСС, в турецких отелях наладят работу терминалов, которые будут принимать карты российской платёжной системы. Также Новак рассказал о том, что России удалось договориться об увеличении использования карт «Мир» в банкоматах Турции.

Напомним, Турция стала самым популярным туристическим направлением у россиян в апреле-мае. Несмотря на то, что за границей есть проблемы с использованием российских карт, а также нестабильный курс валют, более 60% россиян планировали отдохнуть в этой стране.