Телеведущая Ирена Понарошку перечислила любимые места для путешествий по России. Её слова приводит «Лента.ру».

Первым в списке оказался горнолыжный курорт Красная Поляна в Сочи.

«Второе место, которое нужно обязательно посетить в России, — это Алтай. Я бы рекомендовала остановиться в глэмпинге с видом на холмы, лошадок, с шумом горной реки», — добавила она.

Третье место в списке Понарошку занял Санкт-Петербург. По словам ведущей, иностранцам этот город она посоветовала бы посетить в первую очередь.

Ранее сообщалось, что в Горном Алтае для московских туристов строят гламурные юрты и щитовые дома.