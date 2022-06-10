В Горном Алтае для московских туристов строят гламурные юрты и щитовые дома

Из-за большого наплыва богатых туристов из Центральной России на «Бирюзовой Катуни» идёт активное строительство новых глэмпингов — гламурных кемпингов

10 июня 2022, 12:19

9 июня на «Бирюзовой Катуни» стартовал пляжный сезон. На территории этой особой турзоны ожидают в этом году большой наплыв туристов со всех уголков России, поэтому стараются побыстрее вводить новые места для размещения требовательных гостей, выбирающих из-за нынешних сложностей с выездом за границу российские направления и ожидающих европейского сервиса.

Поэтому в недалёком будущем на территории «Бирюзовой Катуни» появится более 500 новых мест для проживания туристов. Об этом 8 июня рассказали во время выездного тура для журналистов сотрудники управления Алтайского края по развитию туризма.

Два из пяти новых объектов, которые презентовало управление, — так называемые глэмпинги, которые относятся к категории экотуризма: с одной стороны, нетронутая дикая природа, с другой — комфортабельное проживание со всеми городскими удобствами.

Для гостей из каменных джунглей

Так, в глэмпинге «Август», который начал строиться 1 мая 2021 года и уже через два с половиной месяца принял первых гостей, теперь обустраивают вторую линию быстровозводимых щитовых домов.

Целевая аудитория базы отдыха — москвичи.

«Когда гости приезжают из каменных джунглей, они хотят почувствовать, что такое на самом деле Горный Алтай. Здесь они могут увидеть папоротники, белочек, бурундуков и полностью окунуться в атмосферу живого леса», — говорит собственница глэмпинга Юлия Альянова.

Эти щитовые двух- и четырёхместные домики с панорамным окном во всю стену фирма производит и собирает сама и вcтраивает в окружающую природу так, чтобы туристы не видели ни асфальта, ни бетона.

Открывай Алтай: что интересует туристов на

Открывай Алтай: что интересует туристов на "Бирюзовой Катуни" и сколько стоит там отдохнуть

Для желающих побыть кочевником

Ещё один глэмпинг под запросы столичных туристов построен из настоящих юрт, отсюда и название базы — «Алтайское кочевье». Чтобы гости почувствовали себя на лоне настоящей дикой природы, его территорию отнесли подальше от людных берегов Катуни за перевал в лес.

В этом кочевническом глэмпинге даже есть юрта-кафе с пловом и лагманом в меню и конференц-юрта.

Для поклонников фэнтези

Также на «Бирюзовой Катуни» строят настоящую деревню хоббитов, где туристов разместят в жилищах, напоминающих уютные хоббичьи «норы», похожие на ту, в которой жили Бильбо и Фродо Бэггинсы из фильма «Властелин колец». Эту деревню возводят по проекту алтайского скульптора Владимира Войчишина.

Известный скульптор Войчишин строит поселение хоббитов на «Бирюзовой Катуни»

Известный скульптор Войчишин строит поселение хоббитов на «Бирюзовой Катуни»

Для любителей традиционного отдыха

В «Бирюзовой Катуни» готовятся к вводу и «обычные» базы отдыха.

Многофункциональный круглогодичный комплекс «Хвоя» на берегу Катуни планируют сдать в эксплуатацию в 2023 году. Сейчас там строят гостиницу, 15 бунгало и два шале VIP-класса. «Хвоя» рассчитана на 80 основных и 40 дополнительных мест размещения. В комплексе будут ресторан, spa, две бани, бассейн, конференц-зал.

Достраивается комплекс компании «Лес и река», рассчитанный на 200 с лишним мест размещения. Там есть гостиница, в которой одновременно могут проживать 100-120 человек, и коттеджи разной вместимости, открытый бассейн, кафе, spa-центр.

«Алтика-Алтай» — это гостиничный комплекс на 120 основных и 46 дополнительных мест, состоящий из таунхаусов и коттеджей, ресторан на 120 мест, оздоровительный центр, уличный бассейн, бани, конференц-зал. Комплекс расположен на берегу Катуни. Уже обустроены набережная протяжённостью несколько сот метров и две смотровые площадки, которые нависают прямо над водой.

Новые раздевалки и песок. Пляжный сезон на «Бирюзовой Катуни» откроется 9 июня

Новые раздевалки и песок. Пляжный сезон на «Бирюзовой Катуни» откроется 9 июня

Для всех туристов

Недалеко от въезда в ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» достраивается туристско-информационный центр (ТИЦ). Там, рассказала его хозяйка Светлана Тараденко, разместятся магазин, кофейня, кафе фастфуд и, собственно, сам ТИЦ. ТИЦ — это сервисная служба, где гости смогут получить информацию о туристических продуктах, достопримечательностях, экскурсиях, мероприятиях. По словам начальника управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгения Дешевых, в таком сервисе «Бирюзовая Катунь» сейчас нуждается остро.

Какие перспективы у «Бирюзовой Катуни»

Евгений Дешевых, начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности:

— Сейчас в «Бирюзовой Катуни» около 1200 мест размещения. К летнему сезону 2023 года будет введено ещё 500 с лишним мест. В 2026 году «Бирюзовая Катунь» должна принимать одновременно 3200 человек.

В этом летнем сезоне «Бирюзовая Катунь» готова к приёму гостей. Проведены все необходимые работы по благоустройству, значительно расширена сеть пешеходных дорожек, увеличена пропускная возможность вантового моста из Республики Алтай, обновлён песок в пляжной зоне, построены новые кабины для переодевания, душевые. Появятся новые объекты питания.

Справка: Особая экономическая зона (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» расположена на левом берегу горной реки Катуни в Алтайском районе Алтайского края. Она была создана в 2007 году. С тех пор там, как сообщили в краевом управлении по туризму, отдохнули около 4,5 млн человек.

Площадь ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» составляет 3,3 тыс. га. 20% территории предполагается застроить резидентами ОЭЗ. На 80% территории останется нетронутая дикая природа. Сейчас в ОЭЗ зарегистрировано 26 резидентов с общим объёмом заявленных инвестиций порядка 18,34 млрд рублей. Это один из наиболее масштабных инвестиционных проектов туристской сферы в Алтайском крае.

За счёт бюджетных средств в ОЭЗ создана обеспечивающая инфраструктура — дороги, сети электро-, водо-, газоснабжения, водоотведения. Инвесторы получают ряд льгот, в том числе освобождение от налогов на имущество и землю.

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