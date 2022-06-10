В Горном Алтае для московских туристов строят гламурные юрты и щитовые дома

9 июня на «Бирюзовой Катуни» стартовал пляжный сезон. На территории этой особой турзоны ожидают в этом году большой наплыв туристов со всех уголков России, поэтому стараются побыстрее вводить новые места для размещения требовательных гостей, выбирающих из-за нынешних сложностей с выездом за границу российские направления и ожидающих европейского сервиса.

Поэтому в недалёком будущем на территории «Бирюзовой Катуни» появится более 500 новых мест для проживания туристов. Об этом 8 июня рассказали во время выездного тура для журналистов сотрудники управления Алтайского края по развитию туризма.

Два из пяти новых объектов, которые презентовало управление, — так называемые глэмпинги, которые относятся к категории экотуризма: с одной стороны, нетронутая дикая природа, с другой — комфортабельное проживание со всеми городскими удобствами.

Для гостей из каменных джунглей

Так, в глэмпинге «Август», который начал строиться 1 мая 2021 года и уже через два с половиной месяца принял первых гостей, теперь обустраивают вторую линию быстровозводимых щитовых домов.

Целевая аудитория базы отдыха — москвичи.

«Когда гости приезжают из каменных джунглей, они хотят почувствовать, что такое на самом деле Горный Алтай. Здесь они могут увидеть папоротники, белочек, бурундуков и полностью окунуться в атмосферу живого леса», — говорит собственница глэмпинга Юлия Альянова.

Эти щитовые двух- и четырёхместные домики с панорамным окном во всю стену фирма производит и собирает сама и вcтраивает в окружающую природу так, чтобы туристы не видели ни асфальта, ни бетона.

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Для желающих побыть кочевником

Ещё один глэмпинг под запросы столичных туристов построен из настоящих юрт, отсюда и название базы — «Алтайское кочевье». Чтобы гости почувствовали себя на лоне настоящей дикой природы, его территорию отнесли подальше от людных берегов Катуни за перевал в лес.

В этом кочевническом глэмпинге даже есть юрта-кафе с пловом и лагманом в меню и конференц-юрта.

Для поклонников фэнтези

Также на «Бирюзовой Катуни» строят настоящую деревню хоббитов, где туристов разместят в жилищах, напоминающих уютные хоббичьи «норы», похожие на ту, в которой жили Бильбо и Фродо Бэггинсы из фильма «Властелин колец». Эту деревню возводят по проекту алтайского скульптора Владимира Войчишина.

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Для любителей традиционного отдыха

В «Бирюзовой Катуни» готовятся к вводу и «обычные» базы отдыха.

Многофункциональный круглогодичный комплекс «Хвоя» на берегу Катуни планируют сдать в эксплуатацию в 2023 году. Сейчас там строят гостиницу, 15 бунгало и два шале VIP-класса. «Хвоя» рассчитана на 80 основных и 40 дополнительных мест размещения. В комплексе будут ресторан, spa, две бани, бассейн, конференц-зал.

Достраивается комплекс компании «Лес и река», рассчитанный на 200 с лишним мест размещения. Там есть гостиница, в которой одновременно могут проживать 100-120 человек, и коттеджи разной вместимости, открытый бассейн, кафе, spa-центр.

«Алтика-Алтай» — это гостиничный комплекс на 120 основных и 46 дополнительных мест, состоящий из таунхаусов и коттеджей, ресторан на 120 мест, оздоровительный центр, уличный бассейн, бани, конференц-зал. Комплекс расположен на берегу Катуни. Уже обустроены набережная протяжённостью несколько сот метров и две смотровые площадки, которые нависают прямо над водой.

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Для всех туристов

Недалеко от въезда в ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» достраивается туристско-информационный центр (ТИЦ). Там, рассказала его хозяйка Светлана Тараденко, разместятся магазин, кофейня, кафе фастфуд и, собственно, сам ТИЦ. ТИЦ — это сервисная служба, где гости смогут получить информацию о туристических продуктах, достопримечательностях, экскурсиях, мероприятиях. По словам начальника управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгения Дешевых, в таком сервисе «Бирюзовая Катунь» сейчас нуждается остро.

Какие перспективы у «Бирюзовой Катуни»

Евгений Дешевых, начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности:

— Сейчас в «Бирюзовой Катуни» около 1200 мест размещения. К летнему сезону 2023 года будет введено ещё 500 с лишним мест. В 2026 году «Бирюзовая Катунь» должна принимать одновременно 3200 человек.

В этом летнем сезоне «Бирюзовая Катунь» готова к приёму гостей. Проведены все необходимые работы по благоустройству, значительно расширена сеть пешеходных дорожек, увеличена пропускная возможность вантового моста из Республики Алтай, обновлён песок в пляжной зоне, построены новые кабины для переодевания, душевые. Появятся новые объекты питания.

Справка: Особая экономическая зона (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» расположена на левом берегу горной реки Катуни в Алтайском районе Алтайского края. Она была создана в 2007 году. С тех пор там, как сообщили в краевом управлении по туризму, отдохнули около 4,5 млн человек.



Площадь ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» составляет 3,3 тыс. га. 20% территории предполагается застроить резидентами ОЭЗ. На 80% территории останется нетронутая дикая природа. Сейчас в ОЭЗ зарегистрировано 26 резидентов с общим объёмом заявленных инвестиций порядка 18,34 млрд рублей. Это один из наиболее масштабных инвестиционных проектов туристской сферы в Алтайском крае.



За счёт бюджетных средств в ОЭЗ создана обеспечивающая инфраструктура — дороги, сети электро-, водо-, газоснабжения, водоотведения. Инвесторы получают ряд льгот, в том числе освобождение от налогов на имущество и землю.