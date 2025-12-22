Тысячи "квадратов" в огне. Что известно об атаке БПЛА на Краснодарский край 22 декабря
На месте масштабного возгорания работают оперативные и специальные службы
22 декабря 2025, 09:51, ИА Амител
В ночь на 22 декабря беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край. Обломки дронов повредили два судна и два причала в поселке Волна, вспыхнул крупный пожар. По последним данным, пострадавших нет.
Все, что известно о ночной беспилотной атаке на Кубань, – в материале amic.ru.
Что известно о налете беспилотников ВСУ на Краснодарский край 22 декабря?
Как сообщает Shot, ссылаясь на очевидцев, серия взрывов прогремела в Славянском районе Краснодарского края. Местные жители утверждают, что слышали гул моторов и видели яркие вспышки в небе.
По данным оперштаба региона, обломки беспилотника повредили трубопровод в поселке Волна Темрюкского района. Площадь возгорания составила 100 кв. метров. Позже стало известно, что в порту поселка вспыхнул крупный пожар.
Есть ли погибшие и пострадавшие в ходе беспилотной атаки на Кубань?
Что известно о последствиях атаки БПЛА на Краснодарский край?
Из-за атаки дронов два причала и два судна в поселке Волна получили повреждения. Всех, кто находился на борту кораблей, эвакуировали.
На причалах вспыхнули пожары площадью от 1 тыс. до 1,5 тыс. кв. м.
«В настоящий момент идет активное тушение пожаров. На месте работают оперативные и специальные службы», – пишет оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.
09:57:28 22-12-2025
"Площадь возгорания составила 100 кв. метров."======= Потом из этой искры загорелись тысячи квадратных метров. Слав Богу, что эти поганые дроны пока не долетают до Алтайского края.
10:01:34 22-12-2025
Гость (09:57:28 22-12-2025) "Площадь возгорания составила 100 кв. метров."======= Потом ... Так и там не долетают, обломки падают