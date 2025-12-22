На месте масштабного возгорания работают оперативные и специальные службы

22 декабря 2025, 09:51, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В ночь на 22 декабря беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край. Обломки дронов повредили два судна и два причала в поселке Волна, вспыхнул крупный пожар. По последним данным, пострадавших нет.

Все, что известно о ночной беспилотной атаке на Кубань, – в материале amic.ru.

1 Что известно о налете беспилотников ВСУ на Краснодарский край 22 декабря? Как сообщает Shot, ссылаясь на очевидцев, серия взрывов прогремела в Славянском районе Краснодарского края. Местные жители утверждают, что слышали гул моторов и видели яркие вспышки в небе. По данным оперштаба региона, обломки беспилотника повредили трубопровод в поселке Волна Темрюкского района. Площадь возгорания составила 100 кв. метров. Позже стало известно, что в порту поселка вспыхнул крупный пожар.

2 Есть ли погибшие и пострадавшие в ходе беспилотной атаки на Кубань? Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, пострадавших и погибших нет.