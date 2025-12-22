В Краснодарском крае обломки сбитого БПЛА повредили трубопровод и вызвали пожар

Местные жители слышали около пяти взрывов

22 декабря 2025, 07:35, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В ночь на среду в Славянском районе Краснодарского края вновь активировались средства противовоздушной обороны. По предварительным данным, система ПВО работает по беспилотникам-камикадзе, пишет Shot.

Очевидцы сообщают, что слышали около пяти взрывов и видели в небе яркие вспышки. Официальной информации о возможных пострадавших в результате воздушной атаки нет.

Обломки одного из сбитых беспилотников упали на территории терминала в поселке Волна Темрюкского района. В результате поврежден трубопровод, возник пожар на площади 100 квадратных метров.

На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы для ликвидации возгорания и последствий аварии.