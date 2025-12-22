НОВОСТИПроисшествия

В Краснодарском крае обломки сбитого БПЛА повредили трубопровод и вызвали пожар

Местные жители слышали около пяти взрывов

22 декабря 2025, 07:35, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
В ночь на среду в Славянском районе Краснодарского края вновь активировались средства противовоздушной обороны. По предварительным данным, система ПВО работает по беспилотникам-камикадзе, пишет Shot.

Очевидцы сообщают, что слышали около пяти взрывов и видели в небе яркие вспышки. Официальной информации о возможных пострадавших в результате воздушной атаки нет.

Обломки одного из сбитых беспилотников упали на территории терминала в поселке Волна Темрюкского района. В результате поврежден трубопровод, возник пожар на площади 100 квадратных метров.

На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы для ликвидации возгорания и последствий аварии.

Avatar Picture
Гость

07:47:12 22-12-2025

Чтобы обломки повредили трубопровод, кто поверит в этот фейк?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:53:11 22-12-2025

Гость (07:47:12 22-12-2025) Чтобы обломки повредили трубопровод, кто поверит в этот фейк... Кто не верит - тот иноагент!
Так что, нет оснований недоверять

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:39:48 22-12-2025

А можно сбивать немного в стороне,чтобы "обломки сбитого бпла" не смогли повредить трубопровод?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:21:08 22-12-2025

Гость (08:39:48 22-12-2025) А можно сбивать немного в стороне,чтобы "обломки сбитого бпл... Я бы даже сказал Враг-народа

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:45:38 22-12-2025

Я не помню ни одного сообщения о том, что вражеские дроны точно поразили наши объекты. Но вот обломки вражеских дронов - те да, действительно опасны и причиняют вред.

  -2 Нравится
Ответить
