В Краснодарском крае обломки сбитого БПЛА повредили трубопровод и вызвали пожар
Местные жители слышали около пяти взрывов
22 декабря 2025, 07:35, ИА Амител
В ночь на среду в Славянском районе Краснодарского края вновь активировались средства противовоздушной обороны. По предварительным данным, система ПВО работает по беспилотникам-камикадзе, пишет Shot.
Очевидцы сообщают, что слышали около пяти взрывов и видели в небе яркие вспышки. Официальной информации о возможных пострадавших в результате воздушной атаки нет.
Обломки одного из сбитых беспилотников упали на территории терминала в поселке Волна Темрюкского района. В результате поврежден трубопровод, возник пожар на площади 100 квадратных метров.
На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы для ликвидации возгорания и последствий аварии.
07:47:12 22-12-2025
Чтобы обломки повредили трубопровод, кто поверит в этот фейк?
08:53:11 22-12-2025
Гость (07:47:12 22-12-2025) Чтобы обломки повредили трубопровод, кто поверит в этот фейк... Кто не верит - тот иноагент!
Так что, нет оснований недоверять
08:39:48 22-12-2025
А можно сбивать немного в стороне,чтобы "обломки сбитого бпла" не смогли повредить трубопровод?
09:21:08 22-12-2025
Гость (08:39:48 22-12-2025) А можно сбивать немного в стороне,чтобы "обломки сбитого бпл... Я бы даже сказал Враг-народа
09:45:38 22-12-2025
Я не помню ни одного сообщения о том, что вражеские дроны точно поразили наши объекты. Но вот обломки вражеских дронов - те да, действительно опасны и причиняют вред.