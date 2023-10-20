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У "аварийной" трамвайной остановки в Барнауле нанесли новую разметку

Ранее на этом месте произошло два ДТП, в первом пострадали два человека

20 октября 2023, 20:15, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

На проспекте Красноармейском возле трамвайной остановки ТЦ "Первомайский", на которой недавно произошла жесткая авария с двумя пострадавшими, сделали новую дорожную разметку. Об этом сообщает корреспондент amic.ru.

Напомним, что 11 октября водитель за рулем Toyota Camry Gracia снес дорожное ограждение и сбил двух человек, которые ждали вагон общественного транспорта. По предварительной информации, 32-летний мужчина не справился с управлением. Позднее выяснилось, что он был пьян.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ. Водителя арестовали на два месяца. В МВД рассказывали, что только в 2023 году автомобилист получил 15 штрафов по линии ГИБДД и один раз на него был наложен административный арест.

Утром 19 октября на этом месте произошло еще одно ДТП. Водитель легковушки снес новое ограждение. В результате произошедшего 70-летний автомобилист пострадал – его доставили горбольницу № 1 для оказания медпомощи, но госпитализация не понадобилась.

Барнаул ДТП

Комментарии 4

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Гость

20:21:18 20-10-2023

К зиме ваще актуально, это осваивания бюджета. Через месяц всё под сентябрь и ни какого спроса.

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Гость

21:19:29 20-10-2023

Гость (20:21:18 20-10-2023) К зиме ваще актуально, это осваивания бюджета. Через месяц в... Под снег

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Гость

10:42:21 21-10-2023

Что мешает поставить перед остановкой бетонные блоки и оснастить их отражателями?

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Гость

17:08:54 22-10-2023

надо не разметку, а бордюр плавно к остановке выводить!

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