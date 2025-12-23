У звезды сериала "Тайны следствия" Дмитрия Поднозова обнаружили рак легких
Состояние артиста тяжелое, лечение еще не определено
Дмитрий Поднозов / Фото: соцсети артиста
У известного российского актера Дмитрия Поднозова, исполнителя ролей в сериалах "Тайны следствия" и "Литейный", обнаружили рак. По сообщению пресс-службы театра "Особняк", одним из основателей которого он является, у артиста диагностировали рак легких с метастазами в головной мозг.
Состояние Поднозова оценивается как тяжелое.
«События развиваются очень быстро, и сейчас еще не до конца понятно, какое именно лечение и в каком порядке будет проводиться», – отмечается в сообщении театра.
В связи с этим все спектакли с его участием отменены на ближайшие полгода.
