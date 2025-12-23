НОВОСТИПроисшествия

У звезды сериала "Тайны следствия" Дмитрия Поднозова обнаружили рак легких

Состояние артиста тяжелое, лечение еще не определено

23 декабря 2025, 10:15, ИА Амител

Дмитрий Поднозов / Фото: соцсети артиста
Дмитрий Поднозов / Фото: соцсети артиста

У известного российского актера Дмитрия Поднозова, исполнителя ролей в сериалах "Тайны следствия" и "Литейный", обнаружили рак. По сообщению пресс-службы театра "Особняк", одним из основателей которого он является, у артиста диагностировали рак легких с метастазами в головной мозг.

Состояние Поднозова оценивается как тяжелое.

«События развиваются очень быстро, и сейчас еще не до конца понятно, какое именно лечение и в каком порядке будет проводиться», – отмечается в сообщении театра.

В связи с этим все спектакли с его участием отменены на ближайшие полгода.

Комментарии 2

13:21:58 23-12-2025

Остаётся только процитировать слова Воланда на этот счёт (из диалога с буфетчиком):
– Да я и не советовал бы вам ложиться в клинику, – продолжал артист, – какой смысл умирать в палате под стоны и хрип безнадежных больных. Не лучше ли устроить пир на эти двадцать семь тысяч и, приняв яд, переселиться в другой мир под звуки струн, окруженным хмельными красавицами и лихими друзьями?

Искренне жаль актёра.. Без сарказма и иронии сейчас.

Гость

14:09:45 23-12-2025

нет лечения от рака легких, это все. 3 мес. максимум...

