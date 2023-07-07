Уберут ли в парке "Изумрудный" бокс для помощи животным, который превратили в мусорку
На боксе в ближайшее время появится с надписью: "Это не мусорка"
07 июля 2023, 06:45, Антон Дегтярев
Барнаульцы выбрасывают мусор в бокс приюта "Бусинка" для сбора помощи животным в парке "Изумрудный". Отходы портят принесённые неравнодушными вещи и продукты. Теперь на контейнере появится табличка с надписью красными буквами: "Это не мусорка". Переставлять ящик пока никуда не планируется, он останется на своем месте. Об этом amic.ru сообщили в приюте.
"Всё портится"
В приюте "Бусинка" amic.ru рассказали, что бокс для сбора помощи животным стоит в парке "Изумрудный" уже полгода. Разгружают его раз в месяц, а то и в два. Раньше туда так же бросали периодически бросали мусор, но не в большом количестве. И напитков в контейнеры также не выбрасывали — до последней выгрузки, которая случилась 2 июля. Тогда оттуда достали гору отходов и недопитых напитков, которые испортили принесённые вещи. Об этом приют сообщил в своём телеграм-канале.
"Сколько раз мы делали выемку вещей, в боксе всегда валяется мусор. Шаурма недоеденная, напитки, куски пиццы, хлеб, бутылки в большом количестве. У волонтеров приюта слезы на глазах от непонимания и отчаяния. Что движет людьми, которые выливают туда напитки и выбрасывают объедки? Многие вещи, которые в приюте бы пригодились, напрочь испорчены. Мы правда не можем понять, для чего такое делать? Бокс — не мусорка! Зачем вредить приюту и портить вещи, которые передали неравнодушные люди, чтобы помочь обездоленным животным?", — написали представители приюта.
В "Бусинке" пояснили журналисту amic.ru, что бокс и так обклеен со всех сторон, на нём написано, что в ящик собираются вещи для животных, с передней стороны наклеено изображение собаки. Но для особо непонятливых ближайшее время на ящике на одну наклейку станет больше.
"Я не знаю, как можно перепутать бокс с мусоркой, но это почему-то происходит. Мы постараемся в ближайшие дни сделать наклейку с красными буквами: "Это не мусор", но я подозреваю, что люди делают это умышленно, а не ошибочно принимают его за мусорный бак. В бокс нормальные люди приносят корма, наполнители, лекарства, которые можно хранить вне холодильника, игрушки для котиков, которые не постирать, если они испачкались. Плед или одеяло мы можем постирать, а с игрушками ничего не сделаешь, всё это портится", — пояснили в приюте.
Представители приюта уже пробовали говорить с администрацией "Изумрудного", чтобы контейнер переставили на другое место. Но пока иной локации для ящика нет, рассказали в "Бусинке". И поэтому он останется на месте.
"Кто-то хочет нагадить"
По словам руководителя "Изумрудного" Владислава Вакаева, сейчас бокс стоит в районе туалета — рядом с другими "экологическими" контейнерами. Сначала это была разовая акция на месяц, но она стала популярной и ящик решили оставить, рассказал Владислав Вакаев. Убирать его куда-либо пока не планируется, отметил он.
"Появились дегенераты, которые решили кидать туда мусор. Зачем — неясно, ведь урн хватает. Если они будут это постоянно делать, придётся убрать этот бокс и всё. Хотя лучше, наверное, вычислить этих людей или этого человека и попытаться привлечь их к моральной, либо юридической ответственности, показать лица. Это какая-то дурость, когда кто-то хочет нагадить. Сейчас шум пошел, и виновники будут сидеть, трястись, найдут их или нет. Я думаю, что это не должно повториться. Шум, который сейчас пошёл, должен повлиять на людей. К тому же, сейчас многие узнали, что такой бокс там есть, и ящик наверняка будет быстрее наполняться. Надо прийти и принести, что необходимо для собачек, помочь им. Мусор кидать туда, надеюсь, больше не будет", — сказал Вакаев.
По мнению руководителя парка, мусор накидали в бокс не случайно, а специально, ведь на нём ясно написано, для чего ящик предназначен. И адекватный человек способен это увидеть, отметил Вакаев. Поэтому дополнительных указателей или табличек администрация вешать не будет. Однако руководство парка усилит контроль и наблюдение за боксом, чтобы в случае чего поймать нарушителей за руку.
Напомним, что в июне в "Изумрудном" была проблема с нарушителями, купающимися в пруду. Тогда в парке поставили дежурных, которые следили, чтобы никто не лез в воду.
Кроме того, сейчас в парке активно идёт четвёртый этап благоустройства, в парке делают два новых входа. Об этих работах подробнее можно прочитать здесь.
08:13:39 07-07-2023
я кормлю птиц зимой, покупаю на рынке разные полезные семена и травы, делаю смесь и насыпаю в кормушки. птицы счастливы,я тоже. и тут появились они- дебилы, которые путают кормушки с помойкой. чего там только не находила... и варенье и остатки котлет... написала табличку, чем можно кормить птиц, но кто бы их читал... в итоге я убрала все кормушки во дворе и повесила себе на окно. неудобно, конечно, но птички- синички остануться живы и точно не замёрзнут.
22:30:27 07-07-2023
Элен без ребят (08:13:39 07-07-2023) я кормлю птиц зимой, покупаю на рынке разные полезные семена... Сколько дебилов вам минусом понаставило. Как же много недоумков в Барнауле...
08:47:21 07-07-2023
молодец, надо было сразу так и сделать. а людей дебилами называть нехорошо. даже плохо. у всех разное понимание, и разное воспитание, и разное отношение в ситуации. если оно не сочетается с вашим, это не значит что человек - дебил. он просто другой. мы общество. давайте учиться вмещать друг друга.
09:14:16 07-07-2023
Гость (08:47:21 07-07-2023) молодец, надо было сразу так и сделать. а людей дебилами наз... Если "другой", то какой? Ему написали, что некоторые продукты для птиц, могут привести к болезни и даже смерти, а он "другой" все равно толкает в кормушки эту дрянь! Давайте учится не гадить и не вредить, наперекор, только потому, что я "другой".
09:24:43 07-07-2023
Гость (08:47:21 07-07-2023) молодец, надо было сразу так и сделать. а людей дебилами наз... Он не другой, он просто дебил и не нужно выгораживать тупость некоторых глупыми отмазками
13:04:31 07-07-2023
Гость (08:47:21 07-07-2023) молодец, надо было сразу так и сделать. а людей дебилами наз... в детстве меня учили говорить правду. потому, если я вижу дебилов, я не буду называть их "разными людьми". а, если, человек не понимает, что синицы могут погибнуть от котлеты или корейской моркови, то он дебил. вопросы?
13:21:29 07-07-2023
Элен без ребят (13:04:31 07-07-2023) в детстве меня учили говорить правду. потому, если я вижу де... к вам нету. все объяснили четко. хотя нет...... один есть маленький. вы в прямом диалоге, глаза в глаза, человека также дебилом называете если он ваше мнение не разделяет?
13:34:10 07-07-2023
Гость (13:21:29 07-07-2023) к вам нету. все объяснили четко. хотя нет...... один есть ма... Мнение?))) То, что синицам нельзя определенные продукты - это факт. Но у человека "мнение", что если нельзя, но очень хочется, значит можно. И кто он после этого? А еще есть мнение, что следы от самолетов - это распыляют четотам, что ВИЧ не существует, что рептилоиды захватили власть, что Земля плоская. Давайте уважать чужое мнение, ага)
22:31:33 07-07-2023
Гость (08:47:21 07-07-2023) молодец, надо было сразу так и сделать. а людей дебилами наз... Если человек - дебил, то его так надо называть. Пусть хоть запомнит, кто он.
09:09:21 07-07-2023
Неблагодарные! Люди оставляют обездоленным собачкам пиццу и шаурму, отрывают от себя, чтобы накормить пёсиков в приюте. Но нет, это не нравится, им подавай новое, импортное, в упаковке! Это как побирушке-бомжу покупаешь булку хлеба, а он швыряет её тебе в лицо, потому что ему подавай деньги, чтобы водку купить!
09:15:17 07-07-2023
Гость (09:09:21 07-07-2023) Неблагодарные! Люди оставляют обездоленным собачкам пиццу и ... Вы нормальный?
12:59:46 07-07-2023
Гость (09:15:17 07-07-2023) Вы нормальный? ... тот же вопрос
09:42:44 07-07-2023
Гость (09:09:21 07-07-2023) Неблагодарные! Люди оставляют обездоленным собачкам пиццу и ... Ну вот, собственно, во всей красе - я сам не считаю, что надо кому-то там помогать, так и другим не дам этого делать - сделаю так, чтобы все либо испортилось, либо вообще пришлось бокс убрать. Отличный подход.
09:24:35 07-07-2023
Элен без ребят (08:13:39 07-07-2023) я кормлю птиц зимой, покупаю на рынке разные полезные семена... Теперь птицы гадят на окна жильцов нижних этажей. Ума палата!
09:39:56 07-07-2023
Гость (09:24:35 07-07-2023) Теперь птицы гадят на окна жильцов нижних этажей. Ума палат... Если окно на балконе, то как бы никто не страдает. А по поводу "гадят" - так голуби на откосы так и так и садятся, и гадят. От синиц столько не будет)
12:54:02 07-07-2023
Гость (09:39:56 07-07-2023) Гость (09:24:35 07-07-2023) Теперь птицы гадят на окн... Голуби просто так на откосы садится не будут, если там не начать их или других птиц прикармливать. Задолбали с этими голубями. Сами они себе на помойке пропитание найдут. И даже если их популяция немного сократится, никто не пострадает. Да, и страдать будут нижние балконы. Загадят все эти ваши голуби.
13:07:22 07-07-2023
Гость (09:24:35 07-07-2023) Теперь птицы гадят на окна жильцов нижних этажей. Ума палат... никто не гадит. даже на моем окне. у меня кормятся синицы и воробьи, а они берут семечку и улетают с ней на сосоднее дерево.
09:47:32 07-07-2023
всех "безрассудно" любящих природу собрать и отправить обратно в деревню. пусть корят и поят там своих питомцев. пользы больше будет. смотреть на загаженные тротуары от голубей, там где их кормят "сердешные" , на сугробы , возле тротуаров после зимы во время оттепели, всееееее !!!!!!! загажено жизнедеятельностью питомцев , идешь и думаешь как бы не вырвало. не не не. всех собрать и в деревню. там и место. и по выссказываниям видно - интелекта для общения только с себе подобными. общий язык найдут.
10:01:02 07-07-2023
Гость (09:47:32 07-07-2023) всех "безрассудно" любящих природу собрать и отправить обр... Вы где увидели хоть что-то про кормежку голубей? Кормушки делают не для них. И, кстати, орнитологи каждый год говорят - подкармливайте птиц зимой, им сложно выжить в морозы. Это раз. Два - бокс для приюта. И уж точно приютские собаки и кошки у вас под ногами не гуляют. Но нет, надо обязательно свой богатый и нежный внутренний мир здесь показать)
10:05:54 07-07-2023
Гость (10:01:02 07-07-2023) Вы где увидели хоть что-то про кормежку голубей? Кормушки де... ситуация, по мнениям, вышла за пределы мысли из статьи. потому и коментарии шире. или нет возможности охватить разумом? многозадачность ныне в тренде. развивайтесь
22:34:27 07-07-2023
Гость (09:47:32 07-07-2023) всех "безрассудно" любящих природу собрать и отправить обр... Вы читать не умеете? Где вы про кормление голубей увидели? Или сами придумали, сами на себя обиделись?
09:55:42 07-07-2023
Из публикации непонятно, для чего стоят ящики. Что именно собирают для животных. Посетители парка реально могли думать, что остатки шаурмы и пиццы пойдут кормом для собак. Люди же едят))) А то. что выемка происходит раз в месяц- ну кто же знал!)
10:02:05 07-07-2023
Гость (09:55:42 07-07-2023) Из публикации непонятно, для чего стоят ящики. Что именно со... спасибо вам огромное. ждал когда напишет ктото. думал с этой стороны вопрос и не осветит ни кто . стоит этот короб как помойка. причем где ? в парке!!! что за красота!!!
10:07:10 07-07-2023
Гость (10:02:05 07-07-2023) спасибо вам огромное. ждал когда напишет ктото. думал с эт... А урны ваше чувство прекрасного не оскорбляют? Из них вообще иногда мусор виден. А туалеты? Долой! А то чо они, вы тут в парке гуляете, и должны видеть, как кто-то, о ужас, выбрасывает в урну мусор и, внезапно, идет в туалет. Безобразие же. А еще инвалиды, бывают, выходят из дома и приходится смотреть на них, на убогих. Нет бы дома сидеть и не отсвечивать.
13:30:21 07-07-2023
Гость (10:07:10 07-07-2023) А урны ваше чувство прекрасного не оскорбляют? Из них вообще... лично меня, в парке, раздражают все нагоромождения, человеческие, который не связаны с природной красотой, архитектурой(красивой). обшепит разнообразный, от которого потом и ищут как избавиться, пошлые вывески, декорации не к месту прилепленные. в парк отдыхать ходить надо, и телом и душой и глазами. а все это нагромождение - сплошная суета.
13:38:13 07-07-2023
Гость (13:30:21 07-07-2023) лично меня, в парке, раздражают все нагоромождения, человеч... Лес вам в помощь. Там нет никаких нагромождений. Добираться туда в нашем городе, как правило, ненамного дольше, чем до парка. А в парке, боюсь, без "нагромождения" урн и туалетов не обойтись) Опять же, если убрать из парка велодорожки, дорожки пешеходные и площадки - спортивные и детские, то где это все должно быть? На улицах?
13:52:04 07-07-2023
Гость (13:38:13 07-07-2023) Лес вам в помощь. Там нет никаких нагромождений. Добираться ... странное у вас суждение. то дома сидеть и не отсвечивать, то в лес вам прямая дорога . не много берете на себя? почему мне или дома или за тридевять земель, а вам в шаговой доступности полный "микс" у всех такое мнение ?
15:01:22 07-07-2023
Гость (13:52:04 07-07-2023) странное у вас суждение. то дома сидеть и не отсвечивать,... Извините, а почему под вас должны подстраиваться все остальные? Кому в парках и дорожки, и скамейки, и спортивные площадки - нормально? Это парк, а не лес. И если вам нужно, чтобы там было, как в лесу - извините. Ок, лес не подойдет - есть дендрарий. Ну а медитировать в центре города хоть с урнами вокруг, хоть без вряд ли получится) Про "не отсвечивать" - это был сарказм.
10:02:26 07-07-2023
Гость (09:55:42 07-07-2023) Из публикации непонятно, для чего стоят ящики. Что именно со... Ну да, конечно. Теперь давайте оправдывать тех, кто гадит, незнанием. Самому-то не смешно?
10:28:24 07-07-2023
А я думаю, что просто в городе живет очень много быдляка. Несмотря на все заявления путина о великодуховной русской нации. Для русского святое дело бросить бутылку за гараж, окурок из окна автомобиля, на матах общаться с подругой в общественном месте, слушать громко музыку из бум-бокса на пляже, когда в 2 метрах от тебя чужие люди. Как там у классика: Клим Чугункин, это неисправимого...
14:13:24 07-07-2023
Дмитрий (10:28:24 07-07-2023) А я думаю, что просто в городе живет очень много быдляка. Не... Не нужно говорить так о Русских, нет ничего подобного у Русских в обычаях, тем более святого дела как вы пишете. Или вы тут решили весь Русский народ оскорбить ? Дак за это статья вам светит, за разжигание.
22:36:38 07-07-2023
Гость (14:13:24 07-07-2023) Не нужно говорить так о Русских, нет ничего подобного у Русс... В Барнауле на самом деле полно быдла развелось. И даже комментарии это в очередной раз показывают.
10:41:02 07-07-2023
"сейчас бокс стоит в районе туалета ", собственно этим все и сказано, еще бы в туалете поставили...
22:37:45 07-07-2023
Гость (10:41:02 07-07-2023) "сейчас бокс стоит в районе туалета ", собственно этим все и... А читать вы не умеете? Или извилин не хватает отличить мусорку от не мусорки?
12:31:48 07-07-2023
Это Россия!
12:48:17 07-07-2023
"Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка". Может стоит сделать ящик не похожим на урну? У нас народ в телефоны уткнется и ходит, ничего не замечая, никто не будет всматриваться что там на вещи, похожей на урну, написано.
14:08:42 07-07-2023
Гость (12:48:17 07-07-2023) "Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает ка... Не нужно оправдывать дебилов
13:52:35 07-07-2023
Гость (12:48:17 07-07-2023) "Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает ка... Болезный, он и не похож на урну, на фото хоть глянь. Если у человека мусор в голове, то и все вокруг помойка. У нас на работе тоже такой стоит и туда приносят вещи и корм для приюта, ни разу никто с мусоркой не спутал, хотя она тоже тут рядом с банкоматом!
20:11:46 07-07-2023
Вот интересно - пошёл я гулять в парк. И вдруг у меня есть с собой еда, которая поможет приюту. Кило гречки, например. Все же гуляют с кило-другим каши. А кило мяса уже нельзя - выемка же раз в месяц. Да и с кило мяса редко кто гуляет. Вот что устроители там ждут? Деньги? Какая идея, такая и реализация. В ленте же никто не кидает в похожий аппарат всякую фигню.
22:39:00 07-07-2023
Гость (20:11:46 07-07-2023) Вот интересно - пошёл я гулять в парк. И вдруг у меня есть с... Да кто вас народил так дефективных?