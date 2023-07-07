Уберут ли в парке "Изумрудный" бокс для помощи животным, который превратили в мусорку

На боксе в ближайшее время появится с надписью: "Это не мусорка"

07 июля 2023, 06:45, Антон Дегтярев

Бокс приюта "Бусинка"/ Фото: группа Barnaul22 во Вконтакте

Барнаульцы выбрасывают мусор в бокс приюта "Бусинка" для сбора помощи животным в парке "Изумрудный". Отходы портят принесённые неравнодушными вещи и продукты. Теперь на контейнере появится табличка с надписью красными буквами: "Это не мусорка". Переставлять ящик пока никуда не планируется, он останется на своем месте. Об этом amic.ru сообщили в приюте.

"Всё портится"

В приюте "Бусинка" amic.ru рассказали, что бокс для сбора помощи животным стоит в парке "Изумрудный" уже полгода. Разгружают его раз в месяц, а то и в два. Раньше туда так же бросали периодически бросали мусор, но не в большом количестве. И напитков в контейнеры также не выбрасывали — до последней выгрузки, которая случилась 2 июля. Тогда оттуда достали гору отходов и недопитых напитков, которые испортили принесённые вещи. Об этом приют сообщил в своём телеграм-канале.

"Сколько раз мы делали выемку вещей, в боксе всегда валяется мусор. Шаурма недоеденная, напитки, куски пиццы, хлеб, бутылки в большом количестве. У волонтеров приюта слезы на глазах от непонимания и отчаяния. Что движет людьми, которые выливают туда напитки и выбрасывают объедки? Многие вещи, которые в приюте бы пригодились, напрочь испорчены. Мы правда не можем понять, для чего такое делать? Бокс — не мусорка! Зачем вредить приюту и портить вещи, которые передали неравнодушные люди, чтобы помочь обездоленным животным?", — написали представители приюта.

В "Бусинке" пояснили журналисту amic.ru, что бокс и так обклеен со всех сторон, на нём написано, что в ящик собираются вещи для животных, с передней стороны наклеено изображение собаки. Но для особо непонятливых ближайшее время на ящике на одну наклейку станет больше.

"Я не знаю, как можно перепутать бокс с мусоркой, но это почему-то происходит. Мы постараемся в ближайшие дни сделать наклейку с красными буквами: "Это не мусор", но я подозреваю, что люди делают это умышленно, а не ошибочно принимают его за мусорный бак. В бокс нормальные люди приносят корма, наполнители, лекарства, которые можно хранить вне холодильника, игрушки для котиков, которые не постирать, если они испачкались. Плед или одеяло мы можем постирать, а с игрушками ничего не сделаешь, всё это портится", — пояснили в приюте.

Представители приюта уже пробовали говорить с администрацией "Изумрудного", чтобы контейнер переставили на другое место. Но пока иной локации для ящика нет, рассказали в "Бусинке". И поэтому он останется на месте.

"Кто-то хочет нагадить"

По словам руководителя "Изумрудного" Владислава Вакаева, сейчас бокс стоит в районе туалета — рядом с другими "экологическими" контейнерами. Сначала это была разовая акция на месяц, но она стала популярной и ящик решили оставить, рассказал Владислав Вакаев. Убирать его куда-либо пока не планируется, отметил он.

"Появились дегенераты, которые решили кидать туда мусор. Зачем — неясно, ведь урн хватает. Если они будут это постоянно делать, придётся убрать этот бокс и всё. Хотя лучше, наверное, вычислить этих людей или этого человека и попытаться привлечь их к моральной, либо юридической ответственности, показать лица. Это какая-то дурость, когда кто-то хочет нагадить. Сейчас шум пошел, и виновники будут сидеть, трястись, найдут их или нет. Я думаю, что это не должно повториться. Шум, который сейчас пошёл, должен повлиять на людей. К тому же, сейчас многие узнали, что такой бокс там есть, и ящик наверняка будет быстрее наполняться. Надо прийти и принести, что необходимо для собачек, помочь им. Мусор кидать туда, надеюсь, больше не будет", — сказал Вакаев.

По мнению руководителя парка, мусор накидали в бокс не случайно, а специально, ведь на нём ясно написано, для чего ящик предназначен. И адекватный человек способен это увидеть, отметил Вакаев. Поэтому дополнительных указателей или табличек администрация вешать не будет. Однако руководство парка усилит контроль и наблюдение за боксом, чтобы в случае чего поймать нарушителей за руку.

Напомним, что в июне в "Изумрудном" была проблема с нарушителями, купающимися в пруду. Тогда в парке поставили дежурных, которые следили, чтобы никто не лез в воду.

Кроме того, сейчас в парке активно идёт четвёртый этап благоустройства, в парке делают два новых входа. Об этих работах подробнее можно прочитать здесь.