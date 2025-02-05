Убираются и рычат для китайцев: новосибирские девушки открыли для себя новый вид заработка
Снятые на камеру клининг и рычание приносят сибирским красавицам около 10 тысяч рублей в сутки
05 февраля 2025, 16:00, ИА Амител
В студии одной из элитных высоток Новосибирска девушки зарабатывают деньги на уборке, рычании и танцах в коротких юбках. Все это они снимают на камеру и выкладывают в Сеть, а курирует весь процесс китаец по прозвищу Алик. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
В элитной высотке Октябрьского района организована студия под названием "Поколение девочек". Участницы этого "клуба" на первый взгляд занимаются обычными бытовыми делами: моют окна, протирают отопительные батареи. Однако толку от такой уборки нет – главное, чтобы происходящее было зрелищным. При этом девушки танцуют в коротких юбках под незатейливую музыку. Все это снимают на видео и выкладывают в соцсети, где основная аудитория – китайцы. Именно их слух героини роликов будоражат звонкой русской буквой "р".
"Валерррия, Лиля-ррр", – нежно рычат на камеру девушки, называя свои имена.
Китайцы отправляют русским красавицам донаты за имитацию клининга, танцы и рычание. А главный в "Поколении девочек" – Алик, переехавший в Россию из КНР. Он называет себя "русским крестным отцом" и выплачивает девушкам гонорар.
Ролики выходят в китайских приложениях Wechat и RedNote, которые можно сравнить с привычным в России TikTok.
Обстановка в апартаментах – на радость зрительскому глазу. Штативы и кольцевые лампы для идеального освещения, а также подобранная со вкусом мебель. Чтобы сниматься в роликах, знать китайский не обязательно, а система заработка довольно проста:
"Система такая же, как в российских "ТикТоках": снимаете видео под популярную музыку и все", – рассказала участница "Поколения девочек".
Также девушки получают гонорары с подарков на прямых трансляциях. Обычно их стоимость варьируется от 1 до 30 тысяч рублей, а героиня получает от этой суммы 20%. За сутки в среднем можно заработать 10 тысяч рублей.
Однако такой вид простого заработка привлек внимание не только китайских интернет-пользователей, но и новосибирскую прокуратуру.
"Прокуратура Октябрьского района Новосибирска взяла на контроль результаты проверки, организованной органом полиции по факту публикации в СМИ о вовлечении подростков в участие в стриминговых трансляциях для граждан КНР на коммерческой основе", – сообщили в ведомстве.
По словам правоохранителей, вопросов со стороны закона здесь достаточно.
"Для начала владельца студии могут проверить по статье "Незаконное предпринимательство". Будут смотреть, оформлено ли у него ИП, платил ли налоги. Еще один вопрос возникает – оформлены ли у него отношения с девочками: трудовой договор или гражданско-правовой. Трудовой договор можно подписать с человеком, достигшим 16 лет. Чисто гипотетически мужчину могут проверить по статье "Изготовление порнографических материалов". Видеоматериалы могут направить на экспертизу, чтобы понять, есть ли там элементы порнографии", – прокомментировал адвокат Денис Зезюлин.
При этом эксперты отмечают, что китайцы часто заключают с россиянками контракты для создания контента. Девушки годами ездят не только в КНР, но и в другие страны.
"В основном это безопасно – поездки по рабочей визе без какого-то сексуального подтекста. Хотя бывают, конечно, контракты с непотребством. Об этом чаще всего предупреждают, но бывает, что артист узнает обо всем на месте. Это незаконно само по себе. На такую работу артистов приглашают по туристической визе, и это незаконно тоже", – рассказала певица Анна Рябуха, которая проработала в Китае полгода.
17:55:30 05-02-2025
ничего нового. ш-хи существовали во все времена. и что они будут готовы делать за деньги в следующий раз- только вопрос цены. Амик, а вы пишите об этом чтобы что? для того, чтобы жертвы реформы образования не стремились развиваться, получать знания и осваивать нужные профессии, а знали, что всегда есть лёгкие деньги за потанцевать и порычать в камеру?
18:30:49 05-02-2025
Элен без ребят (17:55:30 05-02-2025) ничего нового. ш-хи существовали во все времена. и что они б... Как боженька смолвил. Как боженька
18:42:54 05-02-2025
Вопрос к правоохранительным органам: не могут ли они отложить пялиться на малолеток и разобраться с более насущными вопросами - диаспорами и бродячими собаками, например?
20:07:00 05-02-2025
Наверно, как закончат школьное образование, так сразу на завод, за большими заработками.
20:16:25 05-02-2025
Всяк вправе "зарабатывать", как его душеньке угодно: для того, в частности, и низвергалось "инквизиторское" табу "коммуняк", чтобы при буржуях смог наконец реализовать свои "творческие" потенции "затюканный" большевиками экс-"Homo Sovieticus"...
20:34:37 05-02-2025
"певица Анна Рябуха" --------- А кто это?
21:17:23 05-02-2025
Гость (20:16:25 05-02-2025) Всяк вправе "зарабатывать", как его душеньке угодно: для тог... своей жене и дочери это скажи, прям вот посоветуй вебкам и прочее.
21:50:54 05-02-2025
Не ну а че пусть ко мне приедут поработают руками убирая фекальные массы и предвкушая дивные ароматы канализации, а что такого те же самые деньги и они не пахнут, чем уборка фекалии хуже уборки у китайцев, да ничем.
Разве что белоручки с выражением лица ФИ на такую работу не пойдут, так еще чмырить будут всех кто убирает ваше дерьмо и их в том числе.
Так как люди гадят много, жаль такие соски не понимают что пьют то очищенную воду, причем с канализации.