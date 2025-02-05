Убираются и рычат для китайцев: новосибирские девушки открыли для себя новый вид заработка

Снятые на камеру клининг и рычание приносят сибирским красавицам около 10 тысяч рублей в сутки

05 февраля 2025, 16:00, ИА Амител

Фото: предоставлено "КП-Новосибирск"

В студии одной из элитных высоток Новосибирска девушки зарабатывают деньги на уборке, рычании и танцах в коротких юбках. Все это они снимают на камеру и выкладывают в Сеть, а курирует весь процесс китаец по прозвищу Алик. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

В элитной высотке Октябрьского района организована студия под названием "Поколение девочек". Участницы этого "клуба" на первый взгляд занимаются обычными бытовыми делами: моют окна, протирают отопительные батареи. Однако толку от такой уборки нет – главное, чтобы происходящее было зрелищным. При этом девушки танцуют в коротких юбках под незатейливую музыку. Все это снимают на видео и выкладывают в соцсети, где основная аудитория – китайцы. Именно их слух героини роликов будоражат звонкой русской буквой "р".

"Валерррия, Лиля-ррр", – нежно рычат на камеру девушки, называя свои имена.

Китайцы отправляют русским красавицам донаты за имитацию клининга, танцы и рычание. А главный в "Поколении девочек" – Алик, переехавший в Россию из КНР. Он называет себя "русским крестным отцом" и выплачивает девушкам гонорар.

Ролики выходят в китайских приложениях Wechat и RedNote, которые можно сравнить с привычным в России TikTok.

Обстановка в апартаментах – на радость зрительскому глазу. Штативы и кольцевые лампы для идеального освещения, а также подобранная со вкусом мебель. Чтобы сниматься в роликах, знать китайский не обязательно, а система заработка довольно проста:

"Система такая же, как в российских "ТикТоках": снимаете видео под популярную музыку и все", – рассказала участница "Поколения девочек".

Также девушки получают гонорары с подарков на прямых трансляциях. Обычно их стоимость варьируется от 1 до 30 тысяч рублей, а героиня получает от этой суммы 20%. За сутки в среднем можно заработать 10 тысяч рублей.

Однако такой вид простого заработка привлек внимание не только китайских интернет-пользователей, но и новосибирскую прокуратуру.

"Прокуратура Октябрьского района Новосибирска взяла на контроль результаты проверки, организованной органом полиции по факту публикации в СМИ о вовлечении подростков в участие в стриминговых трансляциях для граждан КНР на коммерческой основе", – сообщили в ведомстве.

По словам правоохранителей, вопросов со стороны закона здесь достаточно.

"Для начала владельца студии могут проверить по статье "Незаконное предпринимательство". Будут смотреть, оформлено ли у него ИП, платил ли налоги. Еще один вопрос возникает – оформлены ли у него отношения с девочками: трудовой договор или гражданско-правовой. Трудовой договор можно подписать с человеком, достигшим 16 лет. Чисто гипотетически мужчину могут проверить по статье "Изготовление порнографических материалов". Видеоматериалы могут направить на экспертизу, чтобы понять, есть ли там элементы порнографии", – прокомментировал адвокат Денис Зезюлин.

При этом эксперты отмечают, что китайцы часто заключают с россиянками контракты для создания контента. Девушки годами ездят не только в КНР, но и в другие страны.