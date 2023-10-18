Убившей четырехлетнего сына москвичке назначили психиатрическое лечение

Суд учел заключение экспертизы, которая показала, что женщина не осознавала характер и опасность своих действий, а также не контролировала их

18 октября 2023, 16:46, ИА Амител

Фото: Telegram-канал прокуратуры Москвы

Суд назначил 42-летней жительнице Москвы, подозреваемой в убийстве четырехлетнего сына, психиатрическое лечение. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Напомним, что тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили 11 мая в квартире жилого дома на Рублевском шоссе. На месте происшествия следователи обнаружили кухонный нож в крови, а на теле малыша были видны также следы от удушения.

Суд учел заключение экспертизы, которая показала, что женщина не осознавала характер и опасность своих действий, а также не контролировала их. Ей назначили принудительное лечение в специализированном стационаре психиатрической медицинской организации с интенсивным наблюдением.