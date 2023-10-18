Убившей четырехлетнего сына москвичке назначили психиатрическое лечение
Суд учел заключение экспертизы, которая показала, что женщина не осознавала характер и опасность своих действий, а также не контролировала их
18 октября 2023, 16:46, ИА Амител
Суд назначил 42-летней жительнице Москвы, подозреваемой в убийстве четырехлетнего сына, психиатрическое лечение. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
Напомним, что тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили 11 мая в квартире жилого дома на Рублевском шоссе. На месте происшествия следователи обнаружили кухонный нож в крови, а на теле малыша были видны также следы от удушения.
Суд учел заключение экспертизы, которая показала, что женщина не осознавала характер и опасность своих действий, а также не контролировала их. Ей назначили принудительное лечение в специализированном стационаре психиатрической медицинской организации с интенсивным наблюдением.
19:41:48 18-10-2023
Публикуйте тогда по всей стране, по всем регионам, сколько дураками убито в день. Почему выборочно?
07:31:31 19-10-2023
Ну разумеется. Мужику бы срок дали, а этой твари лечение и.. здорова. Остается только надеяться, что из неё там сделают овощ.