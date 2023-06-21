Участок Чуйского тракта перекроют в Алтайском крае из-за военных

Ограничение будет действовать ранним утром 22 июня

21 июня 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 22 июня перекроют трассу из-за движения военных колонн, сообщили в ГУ МВД региона.

Ограничение введут для всех видов транспорта с 05:00 до 07:00 на автодороге н.п. Полковниково – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Налобиха.

Маршрут и время сопровождения военной техники при этом могут быть изменены. Водителей просят с пониманием отнестись к сложившимся обстоятельствам.