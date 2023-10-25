Ученые доказали, что секс после еды будет лучше, чем до

На голодный желудок ласки воспринимаются не так хорошо, как на сытый

25 октября 2023, 19:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Медики из Университета Осло выяснили, что секс после еды будет лучше, чем на голодный желудок. Об этом сообщает "КП".

Ученые изучали влияние на организм грелина, который называют "гормоном голода". Он отвечает за разжигание аппетита, но специалисты выяснили, что этим его действие не ограничивается.

Врачи привлекли к эксперименту 67 добровольцев: 47 мужчин и 20 женщин. Один из специалистов медленно водил кисточкой по голени участников и выяснял, как сильно они чувствуют это воздействие.

Оказалось, что голодными люди были менее чувствительны к ласкам, применяемым в исследовательских целях.

Для уверенности каждому из подопытных сделали МРТ головного мозга, которое подтвердило слова испытуемых.