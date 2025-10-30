Ученые: Около четверти пляжей Италии могут исчезнуть в ближайшие 20 лет
Изменения могут затронуть самые известные и роскошные курорты страны
30 октября 2025, 15:05, ИА Амител
К 2050 году, по прогнозам исследователей, Италия рискует лишиться до пятой части своих пляжей. Главные факторы, вызывающие эту проблему, – увеличение уровня моря, паводки и разрушение берегов. Согласно отчету итальянского географического сообщества, к завершению столетия эта доля может вырасти до 40%, пишет ANSA.
Наиболее уязвимыми являются северное Адриатическое побережье, береговая линия Тосканы, южный регион Кампании и остров Сардиния. Под угрозой окажутся ключевые элементы инфраструктуры: половина всех портовых сооружений и свыше 10% земель для сельского хозяйства. Более того, перемены повлияют на туризм – 57% туристической инфраструктуры сосредоточено в прибрежных населенных пунктах. В зоне риска затопления могут оказаться примерно 800 тысяч жителей.
Ранее сообщалось, что в Египте закрыли несколько пляжей. Причиной стало нашествие акул.
18:56:12 30-10-2025
Сицилия то там как? я туда поеду через 5 лет в наследство вступать!
23:50:33 30-10-2025
Гость (18:56:12 30-10-2025) Сицилия то там как? я туда поеду через 5 лет в наследство вс... Захолустье.