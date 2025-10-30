Изменения могут затронуть самые известные и роскошные курорты страны

30 октября 2025, 15:05, ИА Амител

Пляж, песок, море / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

К 2050 году, по прогнозам исследователей, Италия рискует лишиться до пятой части своих пляжей. Главные факторы, вызывающие эту проблему, – увеличение уровня моря, паводки и разрушение берегов. Согласно отчету итальянского географического сообщества, к завершению столетия эта доля может вырасти до 40%, пишет ANSA.

Наиболее уязвимыми являются северное Адриатическое побережье, береговая линия Тосканы, южный регион Кампании и остров Сардиния. Под угрозой окажутся ключевые элементы инфраструктуры: половина всех портовых сооружений и свыше 10% земель для сельского хозяйства. Более того, перемены повлияют на туризм – 57% туристической инфраструктуры сосредоточено в прибрежных населенных пунктах. В зоне риска затопления могут оказаться примерно 800 тысяч жителей.

