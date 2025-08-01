Россияне обнаружили "рвоту кашалота" на 11 млн рублей

Необычную находку нашли на пляже в Таиланде

01 августа 2025, 18:05, ИА Амител

Кит / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Российские туристы из Санкт-Петербурга обнаружили на пляже в Таиланде редкую находку — семь килограммов амбры, стоимость которой оценивается в 11 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

Семейная пара наткнулась на необычные сгустки во время отдыха на Пхукете. Они собрали находку в пакеты и обратились к специалистам, которые подтвердили, что это действительно высококачественная амбра — ценное вещество, используемое в парфюмерной промышленности.

«Амбра образуется в пищеварительном тракте кашалотов, из-за чего ее иногда называют "рвотой кашалота". По законам Таиланда вывоз амбры за границу запрещен, поэтому продать ее можно только на территории страны. Однако для этого необходимо официальное подтверждение подлинности находки в университете морских исследований, который находится в 500 километрах от Пхукета», - поясняет Mash.

У россиян не было времени на оформление документов перед отъездом, поэтому они оставили амбру на хранение у друзей и планируют заняться ее продажей во время следующей поездки в Таиланд.

