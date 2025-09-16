В Египте закрываются туристические пляжи из-за нашествия акул

Морские хищники подплывают близко к берегу

16 сентября 2025, 16:20, ИА Амител

Нашествие акул напугало отдыхающих в Египте россиян. Сразу несколько пляжей закрыли после того, как хищники подплыли слишком близко к берегу.

Отдыхающие рассказали Telegram-каналу Shot, что акул заметили у Хургады и Макади. За последние дни доступ к воде ограничивали у десяти отелей, в том числе пятизвездочных Labranda Royal Makadi, Cleopatra Luxury Beach и Stella Makadi. Сейчас часть пляжей снова открыта, но тревога остается.

«Об опасности предупреждают даже тех, кто только собирается на отдых. Один турист признался, что при бронировании тура на ноябрь его несколько раз предупредили о присутствии акул у побережья», – отметили в Telegram-канале.

Эксперты отмечают, что речь может идти не только об обычных видах, но и о тигровой и тупорылой (бычьей) акуле – одних из самых опасных для человека.