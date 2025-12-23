Ученые выяснили, что ругательства повышают выносливость и работоспособность
В повседневной жизни люди часто сознательно или подсознательно сдерживают себя
23 декабря 2025, 19:30, ИА Амител
Психологи Килского университета пришли к выводу, что ругательства в момент физического напряжения могут повышать силу и выносливость. Результаты исследования под руководством доктора Ричарда Стивенса опубликованы в журнале American Psychologist, пишет "Город55".
По словам Стивенса, в повседневной жизни люди часто сознательно или подсознательно сдерживают себя и не используют весь свой потенциал.
«Во многих ситуациях люди не выкладываются полностью. Ругательства – это простой, бесплатный и доступный способ почувствовать уверенность, сосредоточиться и отбросить лишние мысли», – пояснил он.
Ранее эта же научная группа уже показывала, что мат помогает дольше терпеть боль, например, при удержании руки в ледяной воде, а также повышает результаты в силовых упражнениях. В новом проекте ученые решили проверить гипотезу так называемого состояния раскрепощенности – временного снятия внутренних психологических тормозов.
В двух экспериментах участвовали 192 человека. Добровольцы выполняли упражнение "отжимание от стула", поднимая тело на руках, и каждые две секунды произносили либо выбранное ругательство, либо нейтральное слово. После завершения задания участники оценивали свое состояние – уровень уверенности, степень отвлеченности от дискомфорта, ощущение "потока" и другие психологические параметры.
Результаты показали, что участники, использовавшие ругательства, удерживали положение заметно дольше. Анализ данных, объединенных с предыдущими экспериментами, показал, что эффект связан с ростом уверенности, ощущением потока и снижением концентрации на боли и усталости. По сути, ругательства помогают перестать "перемалывать" мысли и просто действовать.
«Это подтверждает, что мат – не только эмоциональный выплеск, но и инструмент повышения производительности. Он дешевый, не требует ресурсов и не имеет физиологических побочных эффектов», – подчеркнул Стивенс.
В дальнейшем исследователи планируют проверить, проявляется ли этот эффект в ситуациях, где требуется преодоление нерешительности, например, при публичных выступлениях или в социальном взаимодействии. При этом ученые отмечают, что речь идет об ассоциации, а не прямой причинно-следственной связи, и в реальной жизни использование ругательств может быть уместно далеко не во всех ситуациях.
19:33:31 23-12-2025
Совершенно верно!
20:17:33 23-12-2025
снижают давление и приводят к штрафу от 1500 р
20:50:12 23-12-2025
Гость (20:17:33 23-12-2025) снижают давление и приводят к штрафу от 1500 р... В аптеке давно был? Дешевле 1500 почти нет лекарств. А психотерапевт ещё дороже.
09:25:13 24-12-2025
Мат - быдло аутотренинг, позволяет как сосредоточиться, так и расслабиться. Есть слова и приемы заменители для публичного применения
11:41:02 24-12-2025
Гость (09:25:13 24-12-2025) Мат - быдло аутотренинг, позволяет как сосредоточиться, так ... \\\\\\\\\\\
Береги природу - Мать твою ?
15:28:48 24-12-2025
Британские ученые нашли пользу мата при выполнении физических упражнений...- Какую?...- В эксперименте участники делали отжимания от стула и одновременно произносили одно нецензурное слово каждые 2 секунды. Результаты показали, что мат позволял дольше удерживаться в позиции в среднем на 11%...- Вывод?...- Кто изначально сильнее, тот и дольше удерживается в позиции...- А при чем здесь 11%?...- Допустимая погрешность...- Смешно...- Да, грустно...- А, если серьёзно?...- Мой директор как-то сказал, что только настоящие интеллигенты могут выражаться матом...- А ты что?...- А я сказал, что неинтеллигентные люди матерятся через слово, а вот интеллигентные через два - умеют падежи связывать...- Смешно...- Да, грустно...- А, если серьёзно?...- Мат вредит прежде всего тебе самому...- ???...- Смотри фильм "Великая тайна воды", в двух сериях...- Он длинный...- Тогда последние пять минут...