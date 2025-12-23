Ученые выяснили, что ругательства повышают выносливость и работоспособность

В повседневной жизни люди часто сознательно или подсознательно сдерживают себя

23 декабря 2025, 19:30, ИА Амител

Злой сосед / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Психологи Килского университета пришли к выводу, что ругательства в момент физического напряжения могут повышать силу и выносливость. Результаты исследования под руководством доктора Ричарда Стивенса опубликованы в журнале American Psychologist, пишет "Город55".

По словам Стивенса, в повседневной жизни люди часто сознательно или подсознательно сдерживают себя и не используют весь свой потенциал.

«Во многих ситуациях люди не выкладываются полностью. Ругательства – это простой, бесплатный и доступный способ почувствовать уверенность, сосредоточиться и отбросить лишние мысли», – пояснил он.

Ранее эта же научная группа уже показывала, что мат помогает дольше терпеть боль, например, при удержании руки в ледяной воде, а также повышает результаты в силовых упражнениях. В новом проекте ученые решили проверить гипотезу так называемого состояния раскрепощенности – временного снятия внутренних психологических тормозов.

В двух экспериментах участвовали 192 человека. Добровольцы выполняли упражнение "отжимание от стула", поднимая тело на руках, и каждые две секунды произносили либо выбранное ругательство, либо нейтральное слово. После завершения задания участники оценивали свое состояние – уровень уверенности, степень отвлеченности от дискомфорта, ощущение "потока" и другие психологические параметры.

Результаты показали, что участники, использовавшие ругательства, удерживали положение заметно дольше. Анализ данных, объединенных с предыдущими экспериментами, показал, что эффект связан с ростом уверенности, ощущением потока и снижением концентрации на боли и усталости. По сути, ругательства помогают перестать "перемалывать" мысли и просто действовать.

«Это подтверждает, что мат – не только эмоциональный выплеск, но и инструмент повышения производительности. Он дешевый, не требует ресурсов и не имеет физиологических побочных эффектов», – подчеркнул Стивенс.

В дальнейшем исследователи планируют проверить, проявляется ли этот эффект в ситуациях, где требуется преодоление нерешительности, например, при публичных выступлениях или в социальном взаимодействии. При этом ученые отмечают, что речь идет об ассоциации, а не прямой причинно-следственной связи, и в реальной жизни использование ругательств может быть уместно далеко не во всех ситуациях.