Учителя одной из школ Бийска оштрафовали за мат в адрес коллеги

Свидетелями перепалки стали другие учителя

08 октября 2025, 11:30, ИА Амител

Учитель / Фото из архива amic.ru

Как сообщили в краевом управлении по обеспечению деятельности мировых судей, между двумя педагогами одной из школ произошел конфликт, во время которого один из них выругался матом в адрес коллеги. Свидетелями перепалки стали другие учителя, и на суде они подтвердили факт оскорблений.

В итоге мировой суд признал педагога виновным по статье 5.61 КоАП РФ ("Оскорбление") и назначил ему штраф в размере трех тысяч рублей.

