Учительницу из Петербурга подозревают в изнасиловании двух 12-летних учеников
По версии следствия, она приглашала школьников к себе домой, где воспользовалась их беспомощным состоянием
19 декабря 2025, 10:20, ИА Амител
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней учительницы английского языка Афины Симеонидис. Ее подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух 12-летних учеников.
По данным Следственного комитета, подозреваемая несколько раз приглашала школьников к себе домой в апреле и июле 2025 года. Как полагает следствие, именно там она, воспользовавшись беспомощным состоянием несовершеннолетних, совершила противоправные действия.
Как сообщает Shot, Афина Симеонидис является выпускницей престижного РГПУ им. А.И. Герцена и работала в одной из городских школ. Сейчас ей предъявлено обвинение по статье, предусматривающей наказание от 15 до 20 лет лишения свободы. Суд избрал для нее меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, пока идет следствие.
10:22:47 19-12-2025
Дети гор?
12:22:07 19-12-2025
Гость (10:22:47 19-12-2025) Дети гор?... Греция
12:47:11 19-12-2025
Гость (12:22:07 19-12-2025) Греция... Да не училка, совращенные.
10:41:47 19-12-2025
Не понимаю, мужиков мало, свистнула бы, набежали бы и устроили что захочет
10:53:49 19-12-2025
ВВП (10:41:47 19-12-2025) Не понимаю, мужиков мало, свистнула бы, набежали бы и устрои...
Психиатрия. Дело не в сексе как таковом, а чувстве полной власти и контроля над жертвой
11:08:49 19-12-2025
Гость (10:53:49 19-12-2025) Психиатрия. Дело не в сексе как таковом, а чувстве полной власти и контроля над жертвой... Не совсем понятно, Вы сейчас эмоции школьников описали по отношению к учительнице?
16:02:05 19-12-2025
ВВП (10:41:47 19-12-2025) Не понимаю, мужиков мало, свистнула бы, набежали бы и устрои... тут боезнь. нимфомания и педофилия. больная, в тюрягу ее к женщинам. о...да
10:43:08 19-12-2025
Какой ужас. Ради детей я бы поменялся с ними местами, лишь бы дети не пострадали. Согласен был бы даже на двух учительниц, лишь бы отвести беду от этих школьников.
10:45:35 19-12-2025
Поиском по ФИО, это волшебно в свете открывшихся фактов:
Приятным сюрпризом для герценовцев стало участие в экскурсии выпускницы проекта «Команда школьных педагогов "под ключ"» 2023 года Афины Симеонидис. В настоящий момент она является студенткой 4 курса института иностранных языков, а также уже год работает учителем английского языка и педагогом дополнительного образования в гимназии № 74 Выборгского района, которая принимала участие в проекте прошлого года. Афина поделилась своим опытом участия в этом проекте и развеяла мифы о работе учителем в школе. В частности, о том, что работа учителем — это только проверка тетрадей. Ведь учебный процесс наполнен разнообразными и интересными занятиями, а внешняя деятельность преподавателей — это увлекательные мастер-классы, мероприятия, общественная и волонтерская работа. Слухи о том, что учительская профессия не дает времени на личную жизнь, тоже оказались неверными. Афина рассказала, что здесь важно сохранить баланс между работой и личной жизнью и для этого нужно уметь делить свое время и расставлять приоритеты в жизни.
10:49:50 19-12-2025
Это голословные обвинения учеников или есть видео доказательства.
11:20:20 19-12-2025
Гость (10:49:50 19-12-2025) Это голословные обвинения учеников или есть видео доказатель... уже появилось
11:21:18 19-12-2025
Гость (10:49:50 19-12-2025) Это голословные обвинения учеников или есть видео доказатель... там уже есть версия, что эти мальчишки для собственного авторитета по сути оболгали учительницу...
10:59:00 19-12-2025
Изнасиловала? 12-ти летних? С трудом верю, поскольку сложно изнасиловать мужчину женщине. Физиология, знаете ли. Хотя, конечно, можно, но с применением некоторых действий. Не верю.
11:18:39 19-12-2025
где воспользовалась их беспомощным состоянием------ это как? Напоила? Или уже диточки пришли готовые?)
11:26:09 19-12-2025
мутная история.
11:41:47 19-12-2025
Хотел бы побывать на их месте
12:00:33 19-12-2025
Взрослая красивая образованная и неглупая женщина до такого бы просто не додумалась... Явное вранье...
12:38:44 19-12-2025
Гость (12:00:33 19-12-2025) Взрослая красивая образованная и неглупая женщина до такого ... Сейчас сказок много стало. Отвлекают. Весело же, Долина, бабушки квартирные мошеницы, учительница
12:12:37 19-12-2025
Повезло пацанам. Мне в деттстве так не подфартило
12:22:35 19-12-2025
Бред какой-то.
12:29:46 19-12-2025
Учительница... Первая моя...
😁
13:17:56 19-12-2025
классика - "На его месте должен был быть я"
13:21:46 19-12-2025
Что интересно, я ни разу не читал, чтобы мужчина учитель так учениц. А учительницы уже не первый раз. Образованные мужчины более порядочны?
16:02:40 19-12-2025
А их там нет!! В смысле МУЖЧИН.