Учительницу из Петербурга подозревают в изнасиловании двух 12-летних учеников

По версии следствия, она приглашала школьников к себе домой, где воспользовалась их беспомощным состоянием

19 декабря 2025, 10:20, ИА Амител

Подозреваемая учительница / Фото: Shot

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней учительницы английского языка Афины Симеонидис. Ее подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух 12-летних учеников.

По данным Следственного комитета, подозреваемая несколько раз приглашала школьников к себе домой в апреле и июле 2025 года. Как полагает следствие, именно там она, воспользовавшись беспомощным состоянием несовершеннолетних, совершила противоправные действия.

Как сообщает Shot, Афина Симеонидис является выпускницей престижного РГПУ им. А.И. Герцена и работала в одной из городских школ. Сейчас ей предъявлено обвинение по статье, предусматривающей наказание от 15 до 20 лет лишения свободы. Суд избрал для нее меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, пока идет следствие.