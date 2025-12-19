НОВОСТИПроисшествия

Учительницу из Петербурга подозревают в изнасиловании двух 12-летних учеников

По версии следствия, она приглашала школьников к себе домой, где воспользовалась их беспомощным состоянием

19 декабря 2025, 10:20, ИА Амител

Подозреваемая учительница / Фото: Shot
Подозреваемая учительница / Фото: Shot

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней учительницы английского языка Афины Симеонидис. Ее подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух 12-летних учеников.

По данным Следственного комитета, подозреваемая несколько раз приглашала школьников к себе домой в апреле и июле 2025 года. Как полагает следствие, именно там она, воспользовавшись беспомощным состоянием несовершеннолетних, совершила противоправные действия.

Как сообщает Shot, Афина Симеонидис является выпускницей престижного РГПУ им. А.И. Герцена и работала в одной из городских школ. Сейчас ей предъявлено обвинение по статье, предусматривающей наказание от 15 до 20 лет лишения свободы. Суд избрал для нее меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, пока идет следствие.

Происшествия Санкт-Петербург

Комментарии 24

Avatar Picture
Гость

10:22:47 19-12-2025

Дети гор?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:22:07 19-12-2025

Гость (10:22:47 19-12-2025) Дети гор?... Греция

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:47:11 19-12-2025

Гость (12:22:07 19-12-2025) Греция... Да не училка, совращенные.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

10:41:47 19-12-2025

Не понимаю, мужиков мало, свистнула бы, набежали бы и устроили что захочет

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:53:49 19-12-2025

ВВП (10:41:47 19-12-2025) Не понимаю, мужиков мало, свистнула бы, набежали бы и устрои...
Психиатрия. Дело не в сексе как таковом, а чувстве полной власти и контроля над жертвой

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:08:49 19-12-2025

Гость (10:53:49 19-12-2025) Психиатрия. Дело не в сексе как таковом, а чувстве полной власти и контроля над жертвой... Не совсем понятно, Вы сейчас эмоции школьников описали по отношению к учительнице?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:02:05 19-12-2025

ВВП (10:41:47 19-12-2025) Не понимаю, мужиков мало, свистнула бы, набежали бы и устрои... тут боезнь. нимфомания и педофилия. больная, в тюрягу ее к женщинам. о...да

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:43:08 19-12-2025

Какой ужас. Ради детей я бы поменялся с ними местами, лишь бы дети не пострадали. Согласен был бы даже на двух учительниц, лишь бы отвести беду от этих школьников.

  53 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:45:35 19-12-2025

Поиском по ФИО, это волшебно в свете открывшихся фактов:
Приятным сюрпризом для герценовцев стало участие в экскурсии выпускницы проекта «Команда школьных педагогов "под ключ"» 2023 года Афины Симеонидис. В настоящий момент она является студенткой 4 курса института иностранных языков, а также уже год работает учителем английского языка и педагогом дополнительного образования в гимназии № 74 Выборгского района, которая принимала участие в проекте прошлого года. Афина поделилась своим опытом участия в этом проекте и развеяла мифы о работе учителем в школе. В частности, о том, что работа учителем — это только проверка тетрадей. Ведь учебный процесс наполнен разнообразными и интересными занятиями, а внешняя деятельность преподавателей — это увлекательные мастер-классы, мероприятия, общественная и волонтерская работа. Слухи о том, что учительская профессия не дает времени на личную жизнь, тоже оказались неверными. Афина рассказала, что здесь важно сохранить баланс между работой и личной жизнью и для этого нужно уметь делить свое время и расставлять приоритеты в жизни.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:49:50 19-12-2025

Это голословные обвинения учеников или есть видео доказательства.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
бГг

11:20:20 19-12-2025

Гость (10:49:50 19-12-2025) Это голословные обвинения учеников или есть видео доказатель... уже появилось

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture

11:21:18 19-12-2025

Гость (10:49:50 19-12-2025) Это голословные обвинения учеников или есть видео доказатель... там уже есть версия, что эти мальчишки для собственного авторитета по сути оболгали учительницу...

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:59:00 19-12-2025

Изнасиловала? 12-ти летних? С трудом верю, поскольку сложно изнасиловать мужчину женщине. Физиология, знаете ли. Хотя, конечно, можно, но с применением некоторых действий. Не верю.

  36 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:18:39 19-12-2025

где воспользовалась их беспомощным состоянием------ это как? Напоила? Или уже диточки пришли готовые?)

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

11:26:09 19-12-2025

мутная история.

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Коля

11:41:47 19-12-2025

Хотел бы побывать на их месте

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:00:33 19-12-2025

Взрослая красивая образованная и неглупая женщина до такого бы просто не додумалась... Явное вранье...

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:38:44 19-12-2025

Гость (12:00:33 19-12-2025) Взрослая красивая образованная и неглупая женщина до такого ... Сейчас сказок много стало. Отвлекают. Весело же, Долина, бабушки квартирные мошеницы, учительница

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:12:37 19-12-2025

Повезло пацанам. Мне в деттстве так не подфартило

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:22:35 19-12-2025

Бред какой-то.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

12:29:46 19-12-2025

Учительница... Первая моя...
😁

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:17:56 19-12-2025

классика - "На его месте должен был быть я"

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:21:46 19-12-2025

Что интересно, я ни разу не читал, чтобы мужчина учитель так учениц. А учительницы уже не первый раз. Образованные мужчины более порядочны?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:02:40 19-12-2025

А их там нет!! В смысле МУЖЧИН.

  5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров