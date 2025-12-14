В Госдуме предложили создать закрытый реестр педофилов для работодателей

Доступ к базе данных должны получить правоохранители и кадровые службы школ и соцучреждений

В Госдуме предложили создать в России закрытый реестр лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Инициативу выдвинул заместитель председателя комитета по безопасности Анатолий Выборный, сообщает ТАСС.

По его словам, реестр должен быть непубличным – доступ к нему получат правоохранительные органы и кадровые службы образовательных и социальных учреждений. Это поможет предотвратить случаи, когда преступник, отбыв наказание в одном регионе, переезжает в другой и устраивается на работу с детьми.

«Эксперты склоняются к необходимости ограниченного и непубличного доступа, чтобы соблюсти баланс между безопасностью и конституционными правами граждан», – подчеркнул Выборный.

Он отметил, что реестр должен стать инструментом для профессионалов, а не для "средства самосуда".

Подобные реестры уже доказали свою эффективность во многих странах.