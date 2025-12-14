В Госдуме предложили создать закрытый реестр педофилов для работодателей
Доступ к базе данных должны получить правоохранители и кадровые службы школ и соцучреждений
14 декабря 2025, 21:30, ИА Амител
В Госдуме предложили создать в России закрытый реестр лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Инициативу выдвинул заместитель председателя комитета по безопасности Анатолий Выборный, сообщает ТАСС.
По его словам, реестр должен быть непубличным – доступ к нему получат правоохранительные органы и кадровые службы образовательных и социальных учреждений. Это поможет предотвратить случаи, когда преступник, отбыв наказание в одном регионе, переезжает в другой и устраивается на работу с детьми.
«Эксперты склоняются к необходимости ограниченного и непубличного доступа, чтобы соблюсти баланс между безопасностью и конституционными правами граждан», – подчеркнул Выборный.
Он отметил, что реестр должен стать инструментом для профессионалов, а не для "средства самосуда".
Подобные реестры уже доказали свою эффективность во многих странах.
21:39:10 14-12-2025
Главное - это не выйти на самих себя.
07:39:34 15-12-2025
Какой реестр? Лучше бы смертную казнь ввели для них!
07:47:16 15-12-2025
Гость (07:39:34 15-12-2025) Какой реестр? Лучше бы смертную казнь ввели для них!... Благое пожелание ведет в Ад.
07:57:09 15-12-2025
Гость (07:39:34 15-12-2025) Какой реестр? Лучше бы смертную казнь ввели для них!... некоторое время назад 16 летняя девушка написала заявления на своего деда.
Якобы он приставал к ней.
Как позже выяснилось - она не хотела ехать в деревню и придумала такое.
Но судопроизводство было запущено и деду грозил реальный срок.
Вы все ещё за смертную казнь ?
10:17:12 15-12-2025
Гость (07:39:34 15-12-2025) Какой реестр? Лучше бы смертную казнь ввели для них!...
Вы прямо на 100% доверяете следователям и судам?
10:19:55 15-12-2025
А справки об отсутствии судимостей уже отменили что ли?
11:44:47 15-12-2025
для педофилов нужно ввести реестр не закрытый, а открытый всем. Педофилия - это психическое заболевание, неизлечимое.