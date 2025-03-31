Погибли двое. В алтайском Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

Среди получивших травмы — двое несовершеннолетних

31 марта 2025, 22:35, ИА Амител

Место происшествия / Фото: бийская Госавтоинспекция

В результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем в Бийском районе погибли двое человек: пассажир автобуса и пассажир легковушки.

Напомним, 31 марта на 17-м километре автодороги К-05 Бийск – Целинное рейсовый автобус столкнулся с автомобилем. Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, в момент столкновения в автобусе находилось шесть пассажиров.

По данным Минздрава Алтайского края, на месте работали четыре бригады скорой помощи. Среди пострадавших – два подростка, находившихся в легковом автомобиле. Их направили в стационар с сотрясением мозга. Еще двое взрослых находятся в среднем и тяжелом состоянии. Одна пациентка от госпитализации отказалась.

"С остальными работают медики", – отмечается в сообщении.

Следком организовал процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Также прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП. По поручению прокурора края Антона Германа проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке граждан, выявляются причины и условия, способствовавшие аварии.

По предварительным данным, 47-летний водитель, управляя автомобилем Geely, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с пассажирским автобусом, осуществляющим регулярные перевозки.