В результате ДТП с автобусом в Бийском районе погиб пассажир легковушки

Жертвой аварии также стала пассажир автобуса

31 марта 2025, 22:05, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края

Следственные органы СК РФ по Алтайскому краю начали проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса в Бийском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 31 марта на 17-м километре автодороги К-05 Бийск – Целинное рейсовый автобус столкнулся с автомобилем. Предварительно установлено, что 47-летний водитель, управляя автомобилем Geely, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с пассажирским автобусом, осуществляющим регулярные перевозки. В момент аварии внутри находилось шесть пассажиров.

"В результате ДТП погибла женщина – пассажир автобуса, а также пассажир легкового автомобиля", – рассказали в СК.

По данному факту организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств аварии. По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение.

Ранее прокуратура Алтайского края взяла на контроль установление обстоятельств ДТП. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке граждан, выявляются причины и условия, способствовавшие аварии.