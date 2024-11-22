Испытанная Россией ракетная система была разработана еще в годы холодной войны

22 ноября 2024, 14:52, ИА Амител

Конфликт России и Украины / Фото: unsplash.com / FlyD

Нанесенные в ночь на 21 ноября российскими военными удары по заводу "Южмаш" в Днепропетровской области на Украине вызвали большой резонанс в мире. Мощь использованных при атаке ракет оказалась так велика, что политики, журналисты и эксперты сразу же принялись выдвигать версии об их характеристиках – было ясно, что ранее ВС РФ не использовали аналогичные боеприпасы во время СВО.

Ситуацию прояснило обращение президента РФ Владимира Путина, сообщившего о проведенных испытаниях в боевых условиях новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник".

"Удар был страшной силы"

Через некоторое время после удара по "Южмашу" Владимир Зеленский в своем телеграм-канале заявил, что удар был нанесен межконтинентальной баллистической ракетой (МБР).

"Сегодня была новая ракета. Все характеристики – скорость, высота – межконтинентальной баллистической", – заявил он.

Зарубежные наблюдатели не сразу отреагировали на произошедшее. По мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, западные политики поначалу были "в шоке".

"Изучают ситуацию, анализируют. Удар-то был страшной силы. Этого они, на мой взгляд, не могли предположить – привыкли, что мы атакуем украинские объекты дронами, "геранями". А сейчас "прилетела" мощная баллистическая ракета", – высказал он свое мнение "Парламентской газете".

Кроме того, американский телеканал ABC News сообщил , что в Киеве "на 95% уверены" в применении именно межконтинентальной баллистической ракеты.

Также канал сообщил со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в администрации США, что Вашингтон "проинформировал Украину и других близких союзников и партнеров о возможном использовании Россией такого оружия, чтобы помочь им подготовиться". Анонимный источник полагает, что в распоряжении Москвы пока лишь "горстка" таких боеприпасов.

"Ядерных ударов не будет"

Туман вокруг использованных боевых средств развеял президент РФ Владимир Путин, сообщивший о поражении одного из крупнейших предприятий украинского ВПК новейшей ракетной системой "Орешник". По его словам, это стало ответом на недавние атаки по военным объектам в Брянской и Курской областях с использованием американских и британских ракет ATACMS и Storm Shadow.

"С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали ранее, спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера", – дал понять российский лидер.

Путин сообщил, что наши военные произвели испытание в боевых условиях "одной из новейших российских ракетных систем средней дальности – в данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении".

Он добавил , что Москва считает вправе использовать свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против российских объектов.

Политолог Марат Баширов уверен , что "не будет ядерных ударов".

"Сейчас игра мускулами идет. Но главнокомандующий так и должен говорить", – написал он в своем телеграм-канале.

"Самое главное из речи президента Путина – это не про нашу новую ракету. Это про готовность бить за границу Украины. Вот суть сообщения", – сделал он вывод из обращения главы государства.

Американцев "кратко уведомили"

У Соединенных Штатов "нет причин" изменять свою ядерную доктрину после того, как это сделала Россия, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила на брифинге, не вдаваясь в детали, что экспериментальная ракета была основана на российской ракете РС-26 "Рубеж". Она также подтвердила, что Соединенные Штаты были "кратко уведомлены" перед ее запуском, как того требуют обязательства международных соглашений.

Использование Россией новой баллистической ракеты средней дальности "не изменит ни ход конфликта, ни решимость союзников по НАТО поддержать Украину", заявила представитель Североатлантического альянса Фарах Дахлаллах.

Российский военный эксперт, редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил ТАСС, что задействованная для удара по "Южмашу" ракета является шедевром российского твердотопливного ракетостроения.

"В комплексе "Орешник" концентрация компетенций, которые имеет Россия в области создания ракетных и гиперзвуковых технологий. Важно отметить практически синхронный приход боевых блоков по объекту поражения, что также говорит об очень эффективной и технологичной отработке всех элементов данного ракетного комплекса", – сообщил Коротченко.

Военкор Юрий Котенок явно впечатлен новым вооружением.

"Первая серия "Орешника" впечатлила и для зрителя была, конечно, увлекательной – огненный дождь с неба даже для укров стал чем-то вроде кино", – написал он в своем телеграм-канале.

"Выводы напрашиваются сами: пускать не только "Орешники" [без предупреждения разрешается] до тех пор, пока "сдерживающее влияние" не выйдет во главу угла всего противостояния на ТВД. За первой серией обязательно показывать вторую и третью: пускать не только по пустым/полным цехам "Южмаша", а и по каскаду днепровских плотин", – рассуждает воинственно настроенный Котенок.

"Путин обострил борьбу"

Американская газета The New York Times считает , что президент РФ Путин "обострил напряженную борьбу с Западом", а его заявление "выглядело как зловещая угроза в адрес западных союзников Украины".

"Его предупреждение прозвучало через несколько часов после того, как российские военные запустили по Украине баллистическую ракету, которая, по словам западных чиновников и аналитиков, должна была посеять страх в Киеве и на Западе. Хотя ракета несла только обычные боеголовки, ее использование означало, что Россия может нанести ядерный удар, если захочет", – пишет The New York Times.

"Использование Россией новой огневой мощи – и ее угроза усиления в будущем – подчеркивает ведущуюся Москвой и Киевом борьбу за улучшение своих позиций на поле боя в момент повышенной неопределенности в преддверии возвращения избранного президента Дональда Трампа в Белый дом", – пишет американская газета The Washington Post.

Британское издание The Financial Times приводит мнение Павела Подвига, старшего научного сотрудника Института ООН по исследованию проблем разоружения в Женеве, считающего, что "такого рода удар может сыграть роль сигнала".

Популярный британский блогер Alex Barnicoat обратился напрямую к российскому президенту.

"Дорогой Путин, британский народ не хочет войны с вами. Наше правительство не представляет позицию подавляющего большинства народа – людей, которые просто хотят жить мирной жизнью. С уважением, простой народ Соединенного Королевства", – написал он в сети Х.

Тележурналист Руслан Осташко приводит в своем телеграм-канале заголовки британских газет: "Путин грозит мировой войной", "Кремль предупреждает: вы вступили в войну", "Британия – подходящая цель для ракетного удара", "Британия и Франция будут твердо стоять против Путина".

В зоне поражения – вся Европа

Телеграм-канал "Военная хроника" (доступен только для подписчиков) анализирует возможности "Орешника".

"В зоне поражения все страны континентальной Европы, начиная с Польши и Прибалтики до Португалии, а также Великобритания. Кроме того, в зоне поражения новоиспеченные члены НАТО: Финляндия и Швеция. Подлетное время "Орешника": Великобритания – 19 минут, Польша – 8 минут, Бельгия – 14 минут, Германия – 11 минут", – указывает автор канала.

Агентство Reuters приводит мнение научного сотрудника Университета Осло Фабиана Хоффмана, по мнению которого не так важно, "какая ракета была запущена – межконтинентальная баллистическая или средней дальности".

"Тот факт, что она несла боезаряд с разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН), гораздо важнее", – сообщил Хоффман.

Он добавил, что "данный тип систем был разработан во время холодной войны для доставки ядерных зарядов".

Тем временем украинские политики восприняли атаку на "Южмаш" как сигнал о переменах в ходе СВО. Депутат Верховной рады Тарас Батенко сообщил, что парламентарии страны получили информацию от спецслужб о готовящемся новом ударе экспериментальным вооружением.

"Нас проинформировали об угрозе ракетного удара по парламенту Украины в ближайшие дни", – заявил он.

Другой депутат Рады – Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) – сообщил, что следующее заседание парламента пройдет только в декабре.