Умер актер Джеймс Рэнсон, известный по фильмам "Оно 2" и "Черный телефон"
Артисту было 46 лет
22 декабря 2025, 07:45, ИА Амител
Свечи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Лос-Анджелесе в возрасте 46 лет покончил с собой американский актер Джеймс Рэнсон, известный ролями в фильмах ужасов. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на представителя судмедэксперта округа.
Трагедия произошла в пятницу, 19 декабря. Рэнсон был известен зрителям по ролям в таких картинах, как "Синистер", "Черный телефон", "Олдбой", "Оно 2", а также по сериалу "Прослушка".
В 2021 году актер публично признался, что в детстве стал жертвой сексуального насилия, а впоследствии долгое время боролся с наркотической зависимостью.
Комментарии 0