НОВОСТИОбщество

Умер актер Дмитрий Красильников, известный по роли в сериале "Реальные пацаны"

Артист и стендап-комик из Перми скончался в 45 лет после инсульта

08 декабря 2025, 08:15, ИА Амител

Дмитрий Красильников / Фото: соцсети артиста
В Перми на 46-м году жизни скончался актер, стендап-комик и ведущий Дмитрий Красильников, известный зрителям по эпизодической роли в сериале "Реальные пацаны". Причиной смерти стал инсульт.

О трагическом событии сообщили коллеги в сообществе "Стендап Мафия Пермь" во "ВКонтакте".

«Мы будем помнить Диму как светлого, доброго и невероятно теплого человека», – говорится в публикации.

Красильников также участвовал в юмористических проектах ТНТ "Comedy Баттл" и "Смех без правил", а в последние годы был организатором стендап-концертов и ведущим интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?" в Перми.

Прощание с артистом состоится 9 декабря. Накануне его супруга сообщала, что Дмитрий находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

утраты Знаменитости

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

08:44:16 08-12-2025

Правильное название "реальные чушпаны"! Эпическая сага из жизни гоблинов...

Avatar Picture
Гость

11:44:04 08-12-2025

Фильм этот сплошная пропаганда запрещённой организации на буквы А, У, Е.
Пусть покараются все кто принимал в этом участие.

Avatar Picture
Гость

02:50:43 09-12-2025

ну с ТАКИМ весом и виом неудивительно что инсульт. к 38-40 годам нужно экстренно заниматься здоровьем, особенно в такой комплекции

