Умер актер Дмитрий Красильников, известный по роли в сериале "Реальные пацаны"

Артист и стендап-комик из Перми скончался в 45 лет после инсульта

08 декабря 2025, 08:15, ИА Амител

Дмитрий Красильников / Фото: соцсети артиста

В Перми на 46-м году жизни скончался актер, стендап-комик и ведущий Дмитрий Красильников, известный зрителям по эпизодической роли в сериале "Реальные пацаны". Причиной смерти стал инсульт.

О трагическом событии сообщили коллеги в сообществе "Стендап Мафия Пермь" во "ВКонтакте".

«Мы будем помнить Диму как светлого, доброго и невероятно теплого человека», – говорится в публикации.

Красильников также участвовал в юмористических проектах ТНТ "Comedy Баттл" и "Смех без правил", а в последние годы был организатором стендап-концертов и ведущим интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?" в Перми.

Прощание с артистом состоится 9 декабря. Накануне его супруга сообщала, что Дмитрий находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.