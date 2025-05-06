Умер бывший мэр Уфы Павел Качкаев

Ему было 73 года

06 мая 2025, 07:14, ИА Амител

Павел Качкаев / Фото: t.me/radiyhabirov

На 74-м году жизни умер Павел Качкаев, депутат Госдумы от Башкирии, первый зампред комитета по строительству и ЖКХ. Как рассказал ТАСС депутат регионального Госсобрания Рустем Ахмадинуров, экс-мэр Уфы находился в республике.

"Да, правда. Сегодня скончался, предположительно – сердце. Очень печально и неожиданно, тоже только узнали. Он был здесь, у него должна была начаться региональная неделя", – рассказал Ахмадинуров.

Глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале уточнил, что у Качкаева остановилось сердце. Он выразил соболезнования его родным и близким.

Павел Качкаев родился 4 октября 1951 года в Башкирии, окончил Уфимский авиационный институт имени Орджоникидзе. Работал главой районной администрации Уфы, министром ЖКХ Башкирии, с 2003-го по 2011-й был мэром Уфы. С 2011 года – депутатом Госдумы.

Ранее в Уфе скончался народный артист России, Башкортостана и Татарстана Фидан Гафаров.