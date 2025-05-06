Умер бывший мэр Уфы Павел Качкаев
Ему было 73 года
06 мая 2025, 07:14, ИА Амител
На 74-м году жизни умер Павел Качкаев, депутат Госдумы от Башкирии, первый зампред комитета по строительству и ЖКХ. Как рассказал ТАСС депутат регионального Госсобрания Рустем Ахмадинуров, экс-мэр Уфы находился в республике.
"Да, правда. Сегодня скончался, предположительно – сердце. Очень печально и неожиданно, тоже только узнали. Он был здесь, у него должна была начаться региональная неделя", – рассказал Ахмадинуров.
Глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале уточнил, что у Качкаева остановилось сердце. Он выразил соболезнования его родным и близким.
Павел Качкаев родился 4 октября 1951 года в Башкирии, окончил Уфимский авиационный институт имени Орджоникидзе. Работал главой районной администрации Уфы, министром ЖКХ Башкирии, с 2003-го по 2011-й был мэром Уфы. С 2011 года – депутатом Госдумы.
Ранее в Уфе скончался народный артист России, Башкортостана и Татарстана Фидан Гафаров.
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