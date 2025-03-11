Умер еще один пострадавший в результате атаки дронов на российские регионы

Врачи пытались запустить сердце 50-летнего мужчины четыре раза, однако спасти его не удалось

11 марта 2025, 14:39, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Подмосковном Видном умер мужчина, пострадавший после атаки БПЛА. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Как пишет Baza, в реанимации местной больницы скончался 50-летний мужчина. Врачи четыре раза пытались запустить его сердце, однако спасти пострадавшего не удалось.

Таким образом, число погибших выросло до двух.

Напомним, в ночь на 11 марта случилась самая массированная атака БПЛА ВСУ на российские регионы. Средства ПВО сбили 337 БПЛА в десяти регионах России. По данным Минобороны, это крупнейшая беспилотная атака со стороны Украины. В прошлый раз массированный налет беспилотников был 1 сентября 2024 года, тогда Минобороны отчиталось об уничтожении 158 БПЛА самолетного типа на территории 15 субъектов РФ.

В Подмосковье в результате атаки БПЛА пострадали 20 человек, в их числе три ребенка.

Также ранее стало известно об одном погибшем – им оказался 37-летний охранник "Мираторга" в Домодедове.