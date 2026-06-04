"Умную" дачу с "альпийскими лугами" продают под Барнаулом. Фото

Симпатичный домик может похвастаться балконом

04 июня 2026, 14:35, ИА Амител

Фото: "Авито"

Под Барнаулом в СНТ "Степной-2" продают дачу с живописными "альпийскими лугами" за 4,5 млн рублей. Двухэтажный дом стоит на большом участке с идеально ровным газоном.

Дом отапливается с помощью теплого пола, в нем работают камеры видеонаблюдения и охранный комплекс. Все это подключено к системе "Умный дом", что позволит дистанционно поддерживать комфортную температуру круглый год.

Дача с "альпийскими лугами" под Барнаулом / Фото: "Авито"

«На первом этаже дома расположена крытая веранда с садовой мебелью, прихожая, уборная с качественной сантехникой, стиральной машиной и душевой кабиной, остальное пространство первого этажа занимает студия, разделенная на кухонную зону и зону отдыха», — написали в объявлении о продаже.

На втором этаже находится спальня с выходом на балкон. В комнате расположен гарнитур, выполненный в едином стиле, с качественным ортопедическим матрасом и прикроватными тумбочками.

А с балкона открывается вид на поле и участок. Рядом с домом стоит жаркая каркасная баня.