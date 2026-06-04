"Умную" дачу с "альпийскими лугами" продают под Барнаулом. Фото
Симпатичный домик может похвастаться балконом
04 июня 2026, 14:35, ИА Амител
Под Барнаулом в СНТ "Степной-2" продают дачу с живописными "альпийскими лугами" за 4,5 млн рублей. Двухэтажный дом стоит на большом участке с идеально ровным газоном.
Дом отапливается с помощью теплого пола, в нем работают камеры видеонаблюдения и охранный комплекс. Все это подключено к системе "Умный дом", что позволит дистанционно поддерживать комфортную температуру круглый год.
«На первом этаже дома расположена крытая веранда с садовой мебелью, прихожая, уборная с качественной сантехникой, стиральной машиной и душевой кабиной, остальное пространство первого этажа занимает студия, разделенная на кухонную зону и зону отдыха», — написали в объявлении о продаже.
На втором этаже находится спальня с выходом на балкон. В комнате расположен гарнитур, выполненный в едином стиле, с качественным ортопедическим матрасом и прикроватными тумбочками.
А с балкона открывается вид на поле и участок. Рядом с домом стоит жаркая каркасная баня.
14:47:00 04-06-2026
четыре с половиной ляма за одноэтажный дом с чердаком обитый досками изнутри?????
дизайн хороший не спрою - в таком доме приятно жить будет но стоит он максимум 1 миллион, ну полтора
причем еще момент - стен мы из за обивки досками не видим и не увидим. А учитывая что баня прямо в доме там внутрях бревна в стены могут быть гнилыми. Поэтому можете купить вьехать пожить месяц и дом рухнет
15:29:06 04-06-2026
Гость (14:47:00 04-06-2026) четыре с половиной ляма за одноэтажный дом с чердаком обитый...
Это не дом, а скворечник(летний домик) Приятно конечно, когда всё новое и ухоженное. Но неотапливаемые зимы и просто время, очень быстро сделают вид этой лёгкой постройки не столь презентабельным. Ну, и главное, цена в 62000 долларов в садоводстве - это даже не смешно. Это цена полноценного дома! Опомнитесь, чудаки, скоро будем вспоминать эти цены, как страшный сон.
16:16:19 04-06-2026
Гость (15:29:06 04-06-2026) Это не дом, а скворечник(летний домик) Приятно конечно, ... если авто лада за 2 миллиона.
то и летний аккуратный домик, по цене продавца.
а не по нашим пожеланиям.
16:44:45 04-06-2026
шутка за шуткой. (16:16:19 04-06-2026) если авто лада за 2 миллиона.то и летний аккуратный доми...
Меня за 2 млн. устроила новая Мазда, но любители Максима Соколова могут брать Лады.
17:03:24 04-06-2026
Гость (16:44:45 04-06-2026) Меня за 2 млн. устроила новая Мазда, но любители Максима... в каком году?
Мазда, за 2 млн.р.
17:31:00 04-06-2026
ну и ну. (17:03:24 04-06-2026) в каком году?Мазда, за 2 млн.р....
СХ-5 2026 года, неделю назад. Как то так...
18:06:36 04-06-2026
Гость (17:31:00 04-06-2026) СХ-5 2026 года, неделю назад. Как то так...... мельком пробежал по сайтам продаж.
китайская сборка начинается от 2.3 млн.р.
вам повезло.
19:25:13 04-06-2026
ну и ну. (18:06:36 04-06-2026) мельком пробежал по сайтам продаж.китайская сборка начин...
Да, китайская сборка и самая простая комплектация. Не думал, что вы столь пунктуальны и не округляете. Во Владивостоке она мне встала в 2млн196тысяч. + 80 тысяч доставка до столицы мира.
08:34:28 05-06-2026
Гость (19:25:13 04-06-2026) Да, китайская сборка и самая простая комплектация. Не ду... Это автовоз 80 или своим ходом везут ее Вам? Мне 115 автовоз выставили, тоже за Мазду сх5)
16:09:42 04-06-2026
Гость (14:47:00 04-06-2026) четыре с половиной ляма за одноэтажный дом с чердаком обитый... домик,с тёплым полом и умной начинкой за 1 млн.р.
газон 0.5 млн.р.
Бунин,, Тёмные аллеи"+
пожелание владельца.
вот и итоговая цена в 4.5.
16:49:12 04-06-2026
не риэлтор, и не тамада. (16:09:42 04-06-2026) домик,с тёплым полом и умной начинкой за 1 млн.р.газон 0...
В данном случае, ключевым является пожелание продавца, +300%
17:05:08 04-06-2026
Гость (16:49:12 04-06-2026) В данном случае, ключевым является пожелание продавца, +... да, хоть 500 %.
но домик в Конюхах.
и даром не нужен.
16:13:16 04-06-2026
Гость (14:47:00 04-06-2026) четыре с половиной ляма за одноэтажный дом с чердаком обитый... Рядом с домом стоит жаркая каркасная баня.
16:25:42 04-06-2026
читаем внимательно. (16:13:16 04-06-2026) Рядом с домом стоит жаркая каркасная баня. ... Каркасная баня... Ну хоть не из кирпича.
17:32:07 04-06-2026
Гость (14:47:00 04-06-2026) четыре с половиной ляма за одноэтажный дом с чердаком обитый... там сэндвич панели, какие бревна (инфа с авито еслифчо)
15:04:55 04-06-2026
чёта рядом Альпов не видно...
15:11:27 04-06-2026
Я, как настоящий сибиряк не могу жить в степи, хоть и на альпийских лугах.
16:11:39 04-06-2026
Шинник (15:11:27 04-06-2026) Я, как настоящий сибиряк не могу жить в степи, хоть и на а... да, ладно.
просто денег нет?
17:40:51 04-06-2026
найди отличия. (16:11:39 04-06-2026) да, ладно.просто денег нет? ...
Покупать дешевые вещи за солидные 62000 бакинских рублей))) верх безрассудства...
18:09:05 04-06-2026
Гость (17:40:51 04-06-2026) Покупать дешевые вещи за солидные 62000 бакинских рублей... так ведь никто пока и не купил.
просить можно и больше.
дадут ли, вот в чём вопрос.
16:36:24 04-06-2026
Гость (16:25:42 04-06-2026) Каркасная баня... Ну хоть не из кирпича.... ,, баня прямо в доме там внутрях бревна в стены могут быть гнилыми."
один миллион туда, один миллион сюда..
кажется мне, что это рубли обесценились, а не цены выросли.
хотя..
17:33:38 04-06-2026
"Двухэтажный дом стоит на большом участке с идеально ровным газоном. " - фантазеры. 600 квадратов
19:12:43 04-06-2026
4,5 миллиона за вот это!!! Население от жадности становится просто невменяемым!
06:23:37 05-06-2026
Нынче жизнь дорогая и вещи дорогие ... тока мы нищие))))
09:46:32 05-06-2026
Это ж сколько картохи насажать можно! А чо туалет на улице?