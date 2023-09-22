Управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов рассказал об изменении спроса в текущих условиях и основных тенденциях рынка

22 сентября 2023, 10:15, ИА Амител erid: LjN8JuHTe

Дмитрий Горбунов / Фото: пресс-служба банка

Льготные программы кредитования стали надежной поддержкой и стимулом для развития как для граждан, так и компаний Алтая. ВТБ с начала текущего года фиксирует рост кредитного портфеля предприятий малого и среднего бизнеса, как и рекордную потребительскую активность.

Об итогах работы в первом полугодии 2023 года, закономерности роста показателей, дисциплине заемщиков, интересе к китайским автомобилям и изменении спроса в текущих условиях amic.ru рассказал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

"Потребительская активность оказалась рекордной"

– Дмитрий Игоревич, как отработал банк в нашем регионе в первом полугодии 2023 года? Каких результатов достигли?

– По итогам первого полугодия мы зафиксировали рост как в корпоративном сегменте, так и в розничном. В целом нам удалось нарастить совокупный кредитно-гарантийный портфель на 8%, до 85 млрд рублей, из которого 21 млрд рублей приходится на средний и малый бизнес, а 64 млрд рублей – на розницу.

Одним из факторов, обусловивших рост кредитной активности и в том, и в другом случае, стал сформировавшийся ранее отложенный спрос. Важную роль сыграли льготные госпрограммы, действующие в бизнес-сегменте и ипотечном кредитовании.

– Если говорить о розничном кредитовании – насколько активно рос спрос в этом сегменте?

– Объем розничного кредитования за шесть месяцев у нас вырос на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если конкретно в цифрах – клиенты банка оформили около 17 тысяч кредитов более чем на 13,3 млрд рублей.

Спрос на кредиты наличными не просто вырос, а вырос более чем в два раза по сравнению с первым полугодием 2022 года. Еще более впечатляющий темп роста в сегменте автокредитования. Там объем кредитов вырос в 2,6 раза. Можно смело сказать, что потребительская активность населения в этом году оказалась рекордной.

– Автокредитов становится больше, несмотря на отсутствие европейских марок на рынке?

– Рынок реагирует на расширение отечественного автопрома и рост импорта азиатских брендов. По нашей статистике, по итогам шести месяцев текущего года каждый второй новый автомобиль, купленный в кредит, – китайский. И дело не только в отсутствии европейских марок, но и в интересе российских автолюбителей к китайским авто, который рос на протяжении всех последних лет.

Кроме того, мы видим, что многие дилеры расширяют продажи подержанных автомобилей, что способствует росту объемов автокредитования.

"Заемщики не допускают роста просрочки"

– Спрос на автокредиты восстановился. А что с ипотекой?

– Вопрос улучшения жилищных условий актуален для граждан всегда. И ипотека остается одним из драйверов роста рынка кредитования. За восемь месяцев 2023 года ипотеку в ВТБ оформили 2,8 тысячи заемщиков из Алтайского края и Республики Алтай. Общий объем сделок составил 9 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

Только за август нами было выдано 600 ипотечных кредитов на сумму свыше 1,9 млрд рублей. Это рекордный показатель за последние три года.

– Одно дело – взять кредит, другое – выплатить. Не растет ли просроченная задолженность вместе с объемом кредитов?

– Общий уровень просрочки ипотеки у нас – меньше 1%. Мы отмечаем высокую ответственность населения при погашении обязательств. Ситуация с просроченной задолженностью стабильна для банков и финансовой системы в целом, признаков "перегрева" нет.

Кроме того, важную роль играет широкий набор программ поддержки заемщиков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Это не только инструменты, предоставляемые государством, но и предложения банков.

"Банк стремится максимально поддержать клиентов"

– Как развивается ситуация после повышения ключевой ставки ЦБ?

– Безусловно, люди ожидали корректировки процентных ставок по кредитам после повышения ключевой ставки Банка России и спешили воспользоваться максимально выгодными условиями.

Ряд крупных банков повысил ставки уже на первой неделе после решения регулятора. ВТБ в этих условиях стремился максимально поддержать клиентов. Мы дали заемщикам возможность оформить заявку на ипотеку по "старым" условиям до 21 августа.

В результате только в ВТБ на неделе с 14 по 20 августа спрос на жилищные кредиты увеличился более чем на 40%. Доля сделок с участием программ господдержки предсказуемо выросла в августе и составила 38%.

С начала года спрос концентрировался в сегменте вторичного жилья. Мы ожидаем, что повышение игроками рынка ставок по базовым банковским программам сместят и структуру спроса. Будет увеличиваться доля сделок с новостройками. В первую очередь, из-за реализации льготных госпрограмм, ставки по которым остаются однозначными.

"Мы активно задействуем инструменты господдержки"

– Если говорить о предпринимателях – помогает ли господдержка региональному бизнесу?

– Да, и значительно. Портфель предоставленных нами льготных кредитов региональному бизнесу по итогам полугодия превысил 8,7 млрд рублей. Широко востребована программа "1764" Минэкономразвития РФ, предполагающая льготное субсидирование для малого и среднего бизнеса.

Еще один инструмент, спрос на который растет, – совместная программа льготного инвестиционного кредитования Минэкономразвития, Банка России и Корпорации МСП для приоритетных отраслей, таких как обрабатывающее производство, гостиничный бизнес, научная деятельность. Интерес понятен – здесь привлекательные условия.

ВТБ также работает над тем, чтобы предоставить клиентам среднего и малого бизнеса новые возможности для развития. Мы активно задействуем инструменты господдержки в кредитном процессе. Один из примеров – экспресс-кредитование по программе "1764". Для удобства наших клиентов мы объединили два продукта, пользующиеся повышенным спросом. Решение о выдаче льготного кредита теперь занимает не более пяти минут.

– Компании каких отраслей пользуются кредитной поддержкой банка?

– Топ-3 отраслей нашего кредитного портфеля сформировали компании пищевой промышленности и сельского хозяйства (39%), строительства и недвижимости (27%), а также сферы торговли (22%).

"Универсальный совет – зафиксировать высокую доходность"

– Какие сберегательные стратегии выбирают жители Алтайского края и Республики Алтай?

– Основным инструментом остается рублевый депозит – он гарантирует стабильность и высокую доходность при минимальном риске.

Повышение ключевой ставки повлекло за собой значительный рост доходности сберегательных продуктов в российских банках. ВТБ одним из первых на рынке скорректировал максимальные значения по вкладам, а также повысил ставки для первых открываемых накопительных счетов.

Клиенты приходят к нам, стремясь защитить свои средства от инфляции и создать "подушку безопасности". Мы ожидаем, что рост портфеля рублевых сбережений во втором полугодии сохранится.

– Что можно посоветовать вкладчикам в текущих условиях?

– Универсальный совет – это, конечно, зафиксировать текущую доходность по вкладам, которая с начала этого года такой высокой еще не была. Наибольшая доходность доступна клиентам, размещающим деньги через ВТБ Онлайн или банкомат сроком на три года и выбирающим опции капитализации процентов или выплаты в конце срока. Максимальная доходность предусмотрена для клиентов, которые переводят свою пенсию в ВТБ.

"Настроить сберегательную стратегию для себя"

– Бывают ситуации, когда часть средств может срочно потребоваться…

– В таких случаях тоже есть универсальная рекомендация: настройте сберегательную стратегию под свои нужды, используя накопительный счет в сочетании со срочным депозитом.

Средства, которые пока вам не потребуются, разместите на долгосрочном вкладе под максимальную ставку. Так вы зафиксируете высокую доходность "вдолгую". Деньги, которые важно держать под рукой, положите на накопительный счет – ставки и здесь увеличились.

– А есть ли сейчас возможность перевести деньги за границу?

– Сегодня розничные клиенты ВТБ могут перевести деньги в 11 стран, но уже к концу года мы планируем расширить перечень до 30 стран. Потребность в этом очевидна – мы наблюдаем рост переводов в массовом сегменте.

В числе ключевых направлений, которые сейчас развивает банк, – Индия и Турция. Мы планируем, что переводы в эти страны будут востребованы у клиентов, совершающих туристические и деловые поездки в эти страны.

Банк ВТБ (ПАО)

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