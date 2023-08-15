ВТБ увеличил выдачу ипотеки в регионах Алтая на 45%

Клиенты банка оформили с начала года ипотечные кредиты на 7,1 млрд рублей

15 августа 2023, 17:17, ИА Амител

Дом. Ипотека / Фото: rawpixel.com / Freepik

За семь месяцев текущего года жители Алтайского края и Республики Алтай оформили в ВТБ около 2,3 тыс. жилищных кредитов на 7,1 млрд рублей. Объем выдач на 45% превышает результат за аналогичный период 2022 года.

По сравнению с предыдущим годом объем продаж жилищных кредитов вырос на 45%. Около 37% – 2,6 млрд рублей – предоставленных за семь месяцев заемных средств приходится на программы льготной ипотеки. Причем более половины суммы (1,5 млрд рублей) составляют кредиты семьям с детьми в рамках "семейной ипотеки", еще 1 млрд рублей – основная программа ипотеки с господдержкой на новостройки, оставшаяся часть – ипотека для ИТ-специалистов и кредиты на покупку жилья на Дальнем Востоке.

Во втором полугодии спрос заемщиков продолжает концентрироваться в сегменте вторичного жилья. По итогам семи месяцев в регионах Алтая доля выдач банка в рамках стандартных программ, по которым заемщики в основном приобретают готовое жилье, составила 70%. Одновременно ВТБ фиксирует незначительное увеличение среднего размера жилищного кредита: по сравнению с началом года среди заемщиков банка он скорректировался до 3,3 млн рублей.

"Льготная ипотека продолжает оставаться одним из драйверов роста рынка и главным инструментом поддержки покупателей новостроек: в среднем каждый третий кредит на покупку жилья оформляется с господдержкой. При этом сохраняется тренд на перераспределение спроса с льготной ипотеки "для всех" в пользу "семейной" программы, условия которой с начала года были распространены на семьи с двумя несовершеннолетними детьми независимо от их возраста. Мы видим, что позитивная динамика выдач сохраняется, несмотря на сезонный фактор и общее повышение ставок по базовым программам крупнейшими игроками. Важным стимулом также является то, что условия по льготной ипотеке сохранились без изменений", – прокомментировал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

По оценке банка, за семь месяцев текущего года россияне оформили ипотеку на 3,6 трлн рублей, что на 63% превышает результат за аналогичный период 2022 года и на 15% – рекордного 2021-го. С учетом текущей динамики спроса на жилищные кредиты в этом году их объем впервые в истории России может значительно превысить 6 трлн рублей.