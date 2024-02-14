Ураган чудес. Известные иллюзионисты Сафроновы выступят с шоу в Барнауле

Концерт пройдет в ДК Моторостроителей

14 февраля 2024, 06:50, ИА Амител

Известные на всю страну братья Сафроновы привезут новое шоу "Ураган чудес" в Барнаул. Иллюзионисты, которые выступают без дублеров и страховки, покажут то, во что невозможно поверить.

Зрителей ждут такие номера, как "Распиливание", "Прохождение сквозь стекло", "Протыкание штыками". А еще – левитация, чтение мыслей, телепортация и многое другое! Зрелищности добавят уникальные спецэффекты и игра света.

Мероприятие пройдет 12 апреля в ДК Моторостроителей. Кстати, многие зрители сами станут участниками шоу.

Иллюзионисты Сафроновы – трио родных братьев. Они не только иллюзионисты № 1 в России: у артистов многомиллионная армия поклонников по всему миру. Братья Сафроновы – обладатели награды "Лучшая большая иллюзия в мире" и премии "За вклад в жанр мировой иллюзии" на международном иллюзионном фестивале Wizard Trophy. Премия ежегодно вручается лучшим магам и фокусниками со всего мира.