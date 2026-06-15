Уроженец Барнаула стал обладателем главного трофея НХЛ

Форвард проводит уже восьмой сезон в составе "Каролины", дебютировав за клуб в 2018 году

15 июня 2026, 14:18, ИА Амител

Андрей Свечников / ВК группа Carolina Hurricanes

Воспитанник барнаульского хоккея Андрей Свечников впервые в карьере стал обладателем Кубка Стэнли. Вместе с ним главный трофей Национальной хоккейной лиги завоевали еще два российских игрока — Петр Кочетков и Александр Никишин.

В финальной серии плей-офф "Каролина Харрикейнз" оказалась сильнее "Вегас Голден Найтс" и одержала победу со счетом 4:2. Для "Каролины" этот "Кубок Стэнли" стал первым с 2006 года.

Все трое российских хоккеистов впервые подняли над головой главный трофей НХЛ. Благодаря этой победе они стали 39-м, 40-м и 41-м представителями России, которым удалось выиграть Кубок Стэнли.

Особое внимание жителей Алтайского края приковано к Андрею Свечникову, который родился в Барнауле 26 марта 2000 года. Форвард проводит уже восьмой сезон в составе "Каролины", дебютировав за клуб в 2018 году.

В нынешнем сезоне Свечников записал на свой счет 70 очков в регулярном чемпионате, забросив 31 шайбу и отдав 39 результативных передач в 79 матчах. В плей-офф россиянин набрал еще 11 очков в 19 играх.

Среди игроков "Каролины" по количеству очков, набранных в матчах Кубка Стэнли, барнаулец уступает только Себастьяну Ахо. На счету Свечникова 59 результативных баллов в 85 встречах плей-офф, тогда как финский нападающий набрал 97 очков.