Шесть медалей первенства России выиграл конькобежец из Барнаула в Челябинске

Спортсмен тренируется в Барнауле под руководством Елены Комаровской

23 февраля 2026, 19:37, ИА Амител

Конькобежец Данил Борисов на пьедестале / Фото: Союз конькобежцев России

Барнаульский конькобежец Данил Борисов успешно выступил на первенстве России среди юниоров 16–17 лет, которое прошло в Челябинске. По итогам соревнований спортсмен завоевал шесть медалей — две золотые и четыре серебряные — и обновил сразу несколько возрастных рекордов Алтайского края.

Представитель Центра спортивной подготовки региона и воспитанник краевой СШОР "Клевченя" стал победителем на дистанциях 500 и 1000 метров. Серебряные награды он получил в забегах на 1500, 3000 и 5000 метров, а также по сумме многоборья.

В ходе стартов Данил Борисов показал лучшие для своего возраста результаты в истории края сразу на четырех дистанциях: 500 метров он преодолел за 36,98 секунды, 1000 метров — за 1.13,36, 1500 метров — за 1.51,44, а 3000 метров — за 3.59,58.

Как отмечает издание "Алтайский спорт", спортсмен тренируется в Барнауле под руководством Елены Комаровской. Уже менее чем через две недели Борисов вновь выйдет на лед в Челябинске, где в составе сборной Алтайского края примет участие в финальных соревнованиях XIII зимней Спартакиады учащихся России.