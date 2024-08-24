"Ущербная категория". Почему стал возможен захват волгоградской колонии

Среди причин ЧП в Суровикино наблюдатели назвали коррупцию и дефицит кадров

24 августа 2024, 09:40, ИА Амител

Колючая проволока / Фото: unsplash.com

Очередное ЧП произошло в российской системе исправительных учреждений – бунт заключенных с захватом заложников в ИК-19 в Волгоградской области. Как выяснилось, захватчики являются радикальными исламистами и приверженцами террористической группировки.

Спустя несколько часов после захвата преступники были ликвидированы спецназом. Однако данное ЧП поставило вопросы о порядке в системе ФСИН России, нехватке в ней кадров и в целом работе с заключенными. Amic.ru напомнил, как развивались события и попытался оценить причины произошедшего.

Колония была среди лучших

Вечером 23 августа бойцы спецназа обезвредили заключенных, захвативших заложников в ИК-19 в Волгоградской области. "Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники освобождены", – говорилось в официальном сообщении Росгвардии. В результате операции спецназа по освобождению заложников и нейтрализации захватчиков никто не пострадал.

Почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров высоко оценил работу спецподразделения.

"Проведенная за полчаса операция и уничтожение преступников – это отличный результат. Ребята Росгвардии просто молодцы. Никаких проблем в проведении операции у них не было, что говорит о прекрасной подготовке", – заявил он amic.ru.

Как известно, днем в городе Суровикино Волгоградской области произошло нападение на исправительную колонию № 19 Волгоградской области. Как сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), происшествие случилось во время заседания дисциплинарной комиссии колонии.

Известно, что ФКУ ИК-19 УФСИН РФ по Волгоградской области (ранее это была колония общего режима № 8) существует с 1966 года, расположена на окраине города Суровикино. Как пишет "Российская газета", в колонии строгий режим содержания, а лимит наполнения учреждения составляет 1229 человек.

Заключенные ИК заняты на производстве и в реализации текстильных изделий, переработке древесины, пиломатериалов, изготовлении мебели, столярных и металлических изделий, тротуарной плитки, саманных и бетонных блоков. Данное исправительное учреждение, кстати, входит в число лучших по условиям содержания осужденных.

Признали связь с террористами

Согласно информации ФСИН России, преступников-захватчиков было четверо. Они взяли в заложники восемь сотрудников колонии (в том числе начальника Андрея Девятова) и четверых осужденных. Причем четверым сотрудникам учреждения они нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались. Еще четверо, которые оказали сопротивление, получили ранения, после чего были госпитализированы, один скончался в больнице. Позднее некоторые СМИ и телеграм-каналы распространили информацию о том, что число погибших увеличилось до восьми человек, но она не была подтверждена официально.

Вскоре Следственный комитет РФ возбудил по факту случившегося уголовное дело по двум статьям УК РФ – захват заложников и дезорганизация работы колонии.

Совершившие нападение на исправительное учреждение заявили, что связаны с организацией "Исламское государство" (ИГИЛ, признана террористической и запрещена в РФ). В захвате участвовали, по официальным данным, четыре человека, отбывавшие наказание в данной колонии.

В ходе захвата были взяты заложники из числа персонала ИК. Поначалу сообщалось, что нападавшие потребовали два миллиона долларов, вертолет с пилотом и воздушный коридор на юго-восток. Однако позднее они записали видео с опровержением этой информации. Захватчики утверждали, что мстят за террористов, совершивших нападение на "Крокус". По их словам, в реальности требования куда более скромные – автомобиль, четыре автомата, а также освобождение из ШИЗО заключенных-земляков, которые получили сроки за экстремистские преступления.

Ряд телеграм-каналов опубликовали предполагаемые имена захвативших колонию преступников. Это Рамзидин Тошев 1995 года рождения, Низирчон Тошов 1996 года, Рустамчон Наврузи 2001 года и Темур Хусинов 1995 года. Они являются уроженцами Узбекистана и Таджикистана. Тошев, Тошов и Наврузи, как свидетельствуют судебные материалы, были осуждены по статьям о сбыте наркотиков, а Хусинов получил срок за избиение до смерти человека в уличной драке.

"Ущербная категория"

Возможно, одной из причин бунта в колонии и захвата заложников стала нехватка сотрудников. По словам ответственного секретаря ОНК Москвы, члена Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Алексея Мельникова, в ИК-22 не хватает примерно 22% персонала. "Конкретную цифру по этой колонии назвать не могу, но общая нехватка по региону, на данный момент, чуть больше 1000 сотрудников, что составляет почти четверть от штатного расписания территориального органа ФСИН России", – написал он в своем телеграм-канале.

Телеграм-канал "Парагномен" напомнил фрагменты работы известного советского и российского криминалиста Юрия Антоняна, исследовавшего психологию террористов и лиц, захватывавших заложников. Он указывал, что стандартные исправительные подходы ФСИН не работают в отношении этой категории преступников.

Криминалист отмечал, что в колонии террористы-"первоходы" еще более укрепляются в своих убеждениях и вербуют в свои ряды новых участников. Таким образом, к так называемым "тюремным джамаатам" присоединяются заключенные, которым не нравятся "черные" или "красные" порядки в учреждении. Обычно среди присоединившихся много разного рода "обиженных". "Ущербная" категория заключенных более психологически уязвима и легко покупается на ощущение "справедливости" и "поддержки братьев", в общем, срабатывает стандартная сектантская техника "бомбардировки счастьем" внушаемых адептов на входе.

Не все в порядке было и в работе учреждения. В июне 2024-го прокуратура Волгоградской области сообщала о вступлении в законную силу приговора в отношении бывшего замначальника ИК-19 Григория Беленкова. По данным суда, в 2019 году он получил от четырех заключенных 320 тысяч рублей "за инициирование вопроса об их поощрении <…>, а также сокрытие фактов нарушений режима отбывания наказания". В ходу суда Беленков частично признал вину, в конце марта 2024-го был приговорен к семи годам колонии и штрафу 1 млн рублей с запретом в течение трех лет занимать должности на госслужбе.

В 2021 году был задержан за взятку другой заместитель начальника этой колонии – Николай Борисевич. Как сообщает телеграм-канал Shot, он несколько месяцев получал деньги от своего подчиненного, который просил не реагировать на его отсутствие на рабочем месте. Таким образом Борисевич обеспечил себе прибавку к жалованию на 190 тысяч рублей.

Колония с "историей"

Российские СМИ пытаются разобраться в причинах произошедшего. "Царьград" приводит мнение кандидата политических наук, доцента РАНХиГС Михаила Бурды, заявившего, что в данном захвате заложников прослеживается "скоординированная работа миграционного лобби".

"У этой проблемы есть конкретные бенефициары, которые применяют максимально возможный спектр мер, чтобы ограничительные механизмы не были приняты или были приняты в каком-то нерабочем варианте", – считает Бурда.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов заявил news.ru, что в российских колониях содержится большое количество радикалов. "Они живут в местах лишения свободы по своим скрытым правилам, их крайне сложно контролировать, потому что специалистов по знанию языка мало, переводчика нанять дорого, чтобы было понятно, а привлекать своих – есть риск утечки", – сказал он.

Следует напомнить, что ЧП в ИК-19 – уже четвертый случай беспорядков в исправительных учреждениях РФ в 2024 году. 6 марта произошел погром в ИК-4 города Пугачева Саратовской области. Один из заключенных "в демонстративно-шантажной форме отказался выполнять законные требования сотрудников администрации", сообщало региональное управление ФСИН. Тогда обошлось без пострадавших.

16 июня арестованные, находившиеся в камере СИЗО-1 Ростова-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников учреждения. Для освобождения потребовалась операция спецназа, в результате которой большинство правонарушителей были ликвидированы, одному удалось выжить. Никто из сотрудников следственного изолятора не пострадал. По данному происшествию Следком РФ проводит расследование. В деле двое фигурантов.

19 августа сотрудники ИК-12 в Енакиево в ДНР пресекли попытку осужденных блокировать группу сотрудников колонии, сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ФСИН России. По информации ведомства, противоправные действия заключенных были прекращены усилиями сотрудников колонии. Никто не пострадал.

Историю ростовского бунта напомнил и Сергей Гончаров:

"Два месяца назад аналогичная ситуация имела место в ростовской колонии. После ЧП был уволен начальник, его зам. Я сразу тогда заявил журналистам, что причина в самой системе, а конкретных виновных надо искать среди персонала. За деньги позволяли иметь телефоны, заточки, а с полотенцами тогда заключенным передали знамя запрещенной организации".

Ветеран "Альфы" напомнил, что и в волгоградской колонии, как выяснилось, имели место аналогичные нарушения:

"Им позволяли телефоны, связь, активное общение, что категорически запрещено сидящим за преступления, за которые они были осуждены. Оперчасть их должным образом не контролировала, как и агентура, которая у сотрудников, надеюсь, все же была. Можно сказать, данное ЧП было вопросом времени".

Гончаров уверен, что если не принять меры по исправлению ситуации, подобные случаи будут происходить и дальше: