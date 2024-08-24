СМИ: число погибших в колонии под Волгоградом выросло до восьми

Среди них четверо заключенных и четыре сотрудника ИК

24 августа 2024, 08:30, ИА Амител

Штурм ИК-19 / Кадр из видео: Росгвардия

Число погибших при захвате заложников в ИК-19 в Суровикино Волгоградской области выросло до восьми человек, пишет телеграм-канал SHOT.

По его информации, террористы связали руки и забили молотками четверых заключенных. Также они убили четырех работников учреждения.

Еще четыре сотрудника пострадали.

23 августа четверо заключенных исправительной колонии захватили заложников. Радикалы называли себя сторонниками "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация), на одном из них был жилет смертника, но он не взорвался. Они требовали вертолет, 2 млн долларов и воздушный коридор на юго-восток, чтобы покинуть страну. Штурм колонии длился полчаса. Снайперы Росгвардии ликвидировали всех захватчиков. Известно, что один из них ранее жил в Барнауле.