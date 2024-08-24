СМИ: число погибших в колонии под Волгоградом выросло до восьми
Среди них четверо заключенных и четыре сотрудника ИК
24 августа 2024, 08:30, ИА Амител
Число погибших при захвате заложников в ИК-19 в Суровикино Волгоградской области выросло до восьми человек, пишет телеграм-канал SHOT.
По его информации, террористы связали руки и забили молотками четверых заключенных. Также они убили четырех работников учреждения.
Еще четыре сотрудника пострадали.
23 августа четверо заключенных исправительной колонии захватили заложников. Радикалы называли себя сторонниками "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация), на одном из них был жилет смертника, но он не взорвался. Они требовали вертолет, 2 млн долларов и воздушный коридор на юго-восток, чтобы покинуть страну. Штурм колонии длился полчаса. Снайперы Росгвардии ликвидировали всех захватчиков. Известно, что один из них ранее жил в Барнауле.
09:01:15 24-08-2024
А зеков то за что молотком?
За то что чурками обзывали?
11:36:03 24-08-2024
Гость (09:01:15 24-08-2024) А зеков то за что молотком?За то что чурками обзывали?... Наверное не только обзывали
14:19:01 24-08-2024
Гость (09:01:15 24-08-2024) А зеков то за что молотком?За то что чурками обзывали?... Так они не правоверные наверно или с администрацией сотрудничали
14:34:05 24-08-2024
Гость (09:01:15 24-08-2024) А зеков то за что молотком?За то что чурками обзывали?... этим тварям много воли дали
14:59:15 24-08-2024
Гость (09:01:15 24-08-2024) А зеков то за что молотком?За то что чурками обзывали?... Они помочь хотели сотрудникам,значит не звери были
13:56:58 24-08-2024
Да в структуре ФСИН вообще беспредел!
Рыба с головы гниет
14:02:32 24-08-2024
Рядовых сотрудников жаль!За гроши служат!Вся верхушка жирует.
14:10:43 24-08-2024
Гнать их с русской земли эту нечисть
14:29:49 24-08-2024
Убили русских мужиков как православных христиан. На видео четко слышно как убивают сотрудников из-за того, что они неверные кяфиры. Убили за веру во Христа. Казнить пособников предавших русских. Отомстить за горе жён и детей. Начальника УИН по Волгорадской области со всеми замами на нары.
14:30:13 24-08-2024
Особенно мне понравилось, что у зеков были ножи и пояс смертника в КОЛОНИИ. Молотки ещё ладно , хорошо что не топоры. Это что за колония , позвольте спросит ? Это нормально ?
14:40:21 24-08-2024
Гость (09:01:15 24-08-2024) А зеков то за что молотком?За то что чурками обзывали?... Они чурок обзывали чурками 🤣🤣🤣 За правду погибли, короче...