"Успели выйти за минуту до обрушения". Очевидцы поделились деталями ЧП в новосибирском ТЦ

По предварительным данным, под обломками может оставаться мужчина

21 января 2026, 18:32, ИА Амител

Спасатели извлекли третьего пострадавшего из-под завалов обрушившегося торгового центра, однако под обломками, по предварительным данным, все еще может находиться человек. Между тем в соцсетях появились свидетельства очевидцев, которые чудом избежали трагедии, сообщает "КП-Новосибирск".

«Мы оттуда только вышли, и через несколько минут он рухнул», – написали они в местных пабликах.

По словам свидетелей, людей успели вовремя эвакуировать из супермаркета, однако больше всего пострадал магазин одежды, который, по их описанию, "сровняло с землей". Другой пользователь сообщил, что они с другом только что купили там вещь и ушли, а затем увидели новость о катастрофе.

Тем временем спасатели продолжают разбирать завалы. Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, из-под обломков был извлечен третий пострадавший – женщина, которую госпитализировали. По предварительным данным, под завалами все еще может находиться мужчина.

На месте происшествия работают 100 человек и 33 единицы техники, включая тяжелую спецтехнику и подъемный кран. Для поиска людей периодически объявляется "минута тишины".