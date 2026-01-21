В Новосибирске рухнула крыша двухэтажного торгового центра, есть пострадавшие
По данным спасателей, под завалами здания на улице Наумова могут находиться люди
21 января 2026, 17:33, ИА Амител
В Первомайском районе Новосибирска произошло частичное обрушение крыши двухэтажного торгового центра. Инцидент случился на улице Наумова, 26, где расположены супермаркет "Ярче!", магазины "Бристоль" и "Планета", сообщает "КП-Новосибирск".
По данным оперативных служб и очевидцев, под завалами могут находиться люди. Сообщается, что часть покупателей успели эвакуировать до обрушения, однако есть опасения, что кто-то мог не успеть выйти. Спасатели на месте разбирают обломки в поисках возможных пострадавших.
В мэрии города подтвердили, что в результате происшествия пострадали два человека. На месте работают прокурор района, сотрудники МЧС и другие экстренные службы. Проверка по факту обрушения уже начата. Причина инцидента и точное число людей под завалами устанавливаются.
17:53:11 21-01-2026
Да что вы нам всё про Новосибирск и про Новосибирск!?...
10:31:53 22-01-2026
Гость (17:53:11 21-01-2026) Да что вы нам всё про Новосибирск и про Новосибирск!?... ...
Типа Уиткоф и Путин к нам ближе, да?
20:35:05 21-01-2026
Что за торговый центр такой? Больше на сарайку похож, слепленную из г... и палок.
21:53:31 21-01-2026
Самоликвидация.
11:29:08 22-01-2026
Не частичное обрушение крыши двухэтажного торгового центра, а развалился за секунды.