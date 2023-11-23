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СК возбудил дело после отравления людей в барнаульской кофейне "Йель"

Следователи допрашивают пострадавших и сотрудников кофейни и изымают документацию

23 ноября 2023, 12:34, ИА Амител

Фото: Freepik / chevanon
Фото: Freepik / chevanon

В Алтайском крае после пищевого отравления посетителей одной из кофеен возбуждено уголовное дело по признакам "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", сообщает региональный СК.

Напомним, всех пострадавших объединяет посещение барнаульской кофейни "Йель". Восемь человек сразу попали в инфекционное отделение больницы с диагнозом "сальмонеллез". Накануне сообщили об увеличении числа пострадавших до 12.

"В медицинское учреждение города Барнаула с признаками острого пищевого отравления были госпитализированы более 10 человек", – рассказали в ведомстве.

Следователи допрашивают пострадавших и сотрудников кофейни и изымают документацию. Деятельность заведения приостановлена.

Фото: Freepik / chevanon

СК выясняет причину отравления восьми человек в барнаульской кофейне

Предстоит дать правовую оценку деятельности руководства заведения
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Барнаул Происшествия общественное питание

Комментарии 3

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Гость

13:00:03 23-11-2023

А наш верховный вчера предложил продлить мораторий на проверку бизнеса. Какой заботливый.

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Гость

13:29:36 23-11-2023

Кофейни... А производителя зараженного продукта чего не привлекают? Он ведь наверняка не писал в своих прайсах "яйца с сальмонеллой, 30шт, "

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Гость

17:38:55 23-11-2023

В кофе нашли яйца с сальмонеллой....

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