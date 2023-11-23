СК возбудил дело после отравления людей в барнаульской кофейне "Йель"

Следователи допрашивают пострадавших и сотрудников кофейни и изымают документацию

23 ноября 2023, 12:34, ИА Амител

Фото: Freepik / chevanon

В Алтайском крае после пищевого отравления посетителей одной из кофеен возбуждено уголовное дело по признакам "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", сообщает региональный СК.

Напомним, всех пострадавших объединяет посещение барнаульской кофейни "Йель". Восемь человек сразу попали в инфекционное отделение больницы с диагнозом "сальмонеллез". Накануне сообщили об увеличении числа пострадавших до 12.

"В медицинское учреждение города Барнаула с признаками острого пищевого отравления были госпитализированы более 10 человек", – рассказали в ведомстве.

Следователи допрашивают пострадавших и сотрудников кофейни и изымают документацию. Деятельность заведения приостановлена.